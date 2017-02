Kultur Sulzbach-Rosenberg

24.02.2017

24.02.2017

In den richtigen Händen entwickeln auch an sich kurzlebige Zeitungsmeldungen Langzeitwirkung mit literarischem Potential. Dass Schriftsteller Klaus Bittermann über so ein glückliches Händchen verfügt, unterstreicht sein Roman "Sid Schlebrowskis kurzer Sommer der Anarchie und seine Suche nach dem Glück", mit dem er die Foyer-Lesungen im Sulzbach-Rosenberger Capitol eröffnete.

Erinnerung an Enzensberger

Backstage mit "The Clash"

Ein jugendliches Gaunerpärchen, das es vor vielen Jahren in den "Nürnberger Nachrichten" zu kurzzeitigem Ruhm gebracht hatte und eine abenteuerlustige Zwölfjährige, die sich mitsamt kleinem Bruder aus der Oberpfalz nach Spanien absetzte, dienten dem Schriftsteller als reale Inspirationsquelle.Den Charme, den Klaus Bittermann in den Kurzmeldungen erkannte, transponierte er nun also in seinen Roman mit dem langen Titel. Während die Reminiszenz an Hans Magnus Enzensbergers "Kurzen Sommer der Anarchie" durchaus Absicht ist, sei der Name Schlebrowski nicht ganz so bedeutungsgeladen wie Veranstalter Ralf Volkert beim launigen Zwiegespräch mutmaßte. Zwar hänge ein Foto der Meistermannschaft 1956/57 im Flur des bekennenden Borussia Dortmund-Fans. Dass ihm aber bei der Titelsuche ausgerechnet Halbstürmer Elwin Schlebrowski ins Auge stach, verbuchte Bittermann mehr in der Kategorie Zufall.Gerade rechtzeitig vor dem ersten Coup seiner Romanhelden bat der Autor das Publikum in die geklaute Citroën DS der beiden noch minderjährigen, führerscheinlosen Ausreißer. Nicht zuletzt die hintersinnigen Charakterstudien etwa vom agressiven BMW-Rentner und seinem Gegenpart, dem ausgekochten Tankwart, ließen die Sympathien des Abends schnell Richtung Punk Sid und bockigem Adelssproß Nancy schwappen.Nach Selbstläufern wie der trocken geschilderten Autobahn-Geisterfahrt, die Sids mit Christbaumschmuck dekorierte Mutter hinlegt, konnte Klaus Bittermann schwungvoll auf die Zielgerade seiner Textauswahl einbiegen. Für den Auftakt dieser letzten Episode des Abends schöpfte er aus dem eigenen, reich gefüllten Erlebnis-Fundus: Wie seine Frau einst von Iggy Pop, wird seine Heldin vom Bassisten der Kultband "The Clash" backstage gebeten, was in der Folge zum ersten und einzigen Zerwürfnis der Protagonisten führt.Bevor man jedoch den verkaterten Sid Schlebrowski zusammengesunken an einer Mauer in der "Via dell'Inferno" in Mailand zurücklässt, bringt sein Besuch im "Caffè della gioventù perduta" Klaus Bittermann und Ralf Volkert gleichermaßen ins Schwitzen. Auch der Name des Cafés eine Anlehnung, diesmal an einen französischen Literaturnobelpreisträger, dessen Name aber sowohl dem zu Beginn als "Verleger-Legende" gepriesenen Bittermann als auch dem engagierten Buchhändler kurzfristig abhanden kam. Volkert konnte die Scharte jedoch auswetzen - es war Patrick Modiano.Zumindest musikalisch nicht zu ersetzen war dagegen der erkrankte Begleiter des Abends, Georg Leugner-Gradl, Volkert musste die Lücke mit Plaudereien füllen. Da Klaus Bittermann jedoch zu den Freunden zählt, gelang auch das ohne Anlaufschwierigkeiten und Unterhaltungsverluste fürs Publikum.