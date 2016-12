Kultur Sulzbach-Rosenberg

29.12.2016

8

0 29.12.2016

Mit "Hot Sonate" ist ein Konzertabend der beiden erfolgreichen jungen Musiker Andrei Banciu (Klavier) und Johannes Pfeuffer (Saxophon) am Mittwoch, 18. Januar , in Sulzbach-Rosenberg betitelt. Das Konzert in der Staatliche Berufsschule beginnt um 20 Uhr. Zu hören sind Werke von Paul Hindemith, Claude Debussy, Erwin Schulhoff und Johannes Brahms. Karten für das Konzert gibt es bei NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie auf www.nt-ticket.de. Bild: hfz