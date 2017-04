Kultur Sulzbach-Rosenberg

Der Hauptakteur des Abends, Andreas Weimer, seit 2001 Klavierdozent an der Berufsfachschule für Musik, eröffnete nach der Begrüßung durch Hausherrn Benedikt Boßle den Klavierabend mit zwei Sonaten des Neapolitaners Domenico Scarlatti. Dessen Repertoire an neuen Spieltechniken reicht von Trillern, Sprüngen und rasanten Läufen bis hin zu virtuosem Überschlagen der Hände.

Beide Werke interpretierte Weimer in diesem Sinne klar und authentisch. Er lieferte einiges an musikgeschichtlichem Hintergrundwissen. Mit Claude Debussys "Abend in Grenada" und "Gärten im Regen" ging es gedanklich nach Andalusien. Der Pianist spielte eindrucksvolle musikalische Malereien, die, ähnlich den Bildern van Goghs, Stimmungen nahezu greifbar real erscheinen lassen. Das spanische Ambiente wurde während des Konzertes durch Fotoprojektionen des Regensburger Fotografen Thomas Widmann unterstützt, entstanden auf vielen Reisen.Im "Spanischen Ständchen" zeigte sich die vielseitige Begabung von Xaver Scharwenka, geboren 1850 in Posen. Konzertpianist Weimer verstand es meisterhaft, die Kontraste und Klangfarben auf dem Steinway zu Gehör zu bringen. Bilder von Flamenco-Tänzern und eines traditionellen Straßenfestes inspirierten den Orchesterpianisten der Bamberger Symphoniker zur Aufnahme der beiden Stücke "Zapateado" aus "Trois Danses Andalouses" op.8 und "Orgia" aus den "Danzas Fantasticas" von Joaquin Turina, ins Programm.In der Pause gab es natürlich spanischen Wein und selbstgemachte Köstlichkeiten. Mit ein Anlass des Konzertes war die Einspielung der Programmtitel auf CD mit dem Titel "Begegnungen mit Spanien".Mit der Fantasie für Klavier "Die Spanische Stunde" ging es turbulent weiter. Im letzten Konzertblock, dem "Bolero op. 19" von Frederic Chopin und "Rhapsodie Espagnol" von Franz Liszt, bewies der Interpret absolutes Können am Flügel, höchste Musikalität, brillante Technik und Präzision - ein musikalisches Feuerwerk. Das fulminante Finale belohnte anhaltender Applaus. Andreas Weimer dankte mit zwei Zugaben. Ein Erlebnis der Extraklasse mit einem bescheidenen Pianisten wahrer Größe.