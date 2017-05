Kultur Sulzbach-Rosenberg

16.05.2017

15

0 16.05.201715

Brennt beim nach Hause kommen mal wieder noch das Licht und keiner will es gewesen sein? Vielleicht sind daran ja die Stromfresser schuld. Die haben nämlich nur ein Ziel: Möglichst viel "Saft" verschwenden. Dass es auch anders geht, zeigt das MuK in seinem gelungenen Kinder-Klima-Musical.

Dialoge gelernt

Nach der Premiere einen Tag zuvor im Jugendzentrum Amberg, waren die kleinen Stars am Sonntag bei der Aufführung des Musicals "Eisbär, Dr. Ping und die Freunde der Erde" bereits geübt. Außerdem hätten sie in Rosenberg einen Heimvorteil gehabt, meinte Gerald Ludwig, Leiter des Musik- und Kulturzentrums (MuK). Dann konnte das Ergebnis ja nur gut werden. Das war es auch. Das Publikum zeigte mit langem Applaus seine Begeisterung. Der neue große Saal beim MuK erwies sich dabei als optimaler Veranstaltungsort.Für den Kinder- und Zwergerlchor sowie die Musikalische Früherziehung hatte sich die Mühe also gelohnt. Unter der Leitung von Diplom-Musikerin Inga Ludwig hatten sie bereits vor Weihnachten angefangen, zu üben.Vor allem das Lernen der Dialoge habe viel Zeit in Anspruch genommen. Verständlich, immerhin waren es insgesamt fast 50 Seiten Text für Maria Paskowski als Eisbär Lothar, Lilly Rösl als Dr. Ping, Maximilian Weiß als Paul, Lotta Franke als Paula und die Stromfresser Charlotte Weiß sowie Marlies und Marlene Winkler. Eine beeindruckende Leistung, besonders wenn man bedenkt, dass die Charaktere von Grundschülern gespielt wurden. Das Musical von Reinhard Horn und Hans-Jürgen Netz wurde von der Unesco als "offizielles UN-Dekadeprojekt" ausgezeichnet. Es erzählt von Eisbär Lothar und Pinguin Dr. Ping. Da die Erde immer wärmer wird und die Eisschollen am Nord- und Südpol deshalb immer kleiner, beschließen die beiden, etwas zu unternehmen. Sie wollen mit den Menschen reden und ihnen klar machen, dass es so nicht weitergehen kann. So kommen sie zu Paul und Paula. Die Kinder erleben eine Überraschung, als sie sich für die Schule fertig machen wollen. In ihrem Kühlschrank sitzt ein Eisbär und vor der Tür steht ein sprechender Pinguin.Zusammen mit ihren Besuchern finden sie heraus, dass, wenn gerade niemand da ist, Stromfresser in die Wohnung kommen, die alle elektrischen Geräte und Lampen einschalten. Zum Glück, so steht es in Dr. Pings Universallexikon, haben Stromfresser einen Ausschalter. Stromfresser gibt es zwar sehr viele, gemeinsam mit Paul und Paulas Schulfreunden, ist das aber kein Problem. Und alle Kinder können als Freunde der Erde mitmachen, indem sie zum Beispiel Standby-Geräte ganz abstellen. Dafür konnten sie sich eine "Lizenz zum Ausschalten" mit nach Hause nehmen.Mit großem Interesse nahmen die Besucher im Anschluss an der Aktionsstunde im MuK teil. Sie konnten verschiedene Instrumente ausprobieren, sich über den vielfältigen Unterricht und die Ausbildung am Rosenberger Musikinstitut informieren und vom Fachlehrerteam beraten lassen. Am Samstag, 20. Mai, steht dann auch schon wieder der nächste Höhepunkt vor der Tür, das Zwergerlkonzert in der Jahnschule.