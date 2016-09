Kultur Sulzbach-Rosenberg

Am Samstag, 24. September , um 19 Uhr wird auf dem Luitpoldplatz vor dem Sulzbach-Rosenberger Rathaus "Birg aaf, birg o" eröffnet, ein "Kneippenclubbing auf Bayerisch". Wirtshaus trifft an diesem Abend auf Blasmusik. Ab 19.30 Uhr wird es dann beim Fuchsbeck, in der Weinstube Centro, der Landkutsche, im Rathaus und der Historischen Druckerei Seidel zünftig zugehen. Dabei sind diesmal unter anderem "Bayrisch Holzfrei", die "Alfelder Musikanten", "D'Hammerbachtaler Blous'n", die "Wirtshaus-Vielharmoniker" und die "Birgländer Musikanten". Karten für "Birg aaf, birg o" gibt es bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie im Internet auf www.nt-ticket.de. Bild: hfz