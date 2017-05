Kultur Sulzbach-Rosenberg

19.05.2017

10

0 19.05.201710

"Himmlische Klänge" - so ist am Pfingstsonntag, 4. Juni , um 19 Uhr ein Konzert in der Christuskirche in Sulzbach-Rosenberg Die Nürnberger Konzertharfenistin Sigrid Hopperdietzel wird an der großen Schmid-Weigle-Orgel von Kirchenmusikdirektor Gerd Hennecke begleitet. "Die sinnliche und bezaubernde Harfe fügt sich in die harmonischen Pfeifenklängen der Orgel wunderbar ein." Karten gibt es bei a NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie auf nt-ticket.de. Bild: hfz