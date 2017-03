Kultur Sulzbach-Rosenberg

08.03.2017

6

0 08.03.2017

Lieder können Schlüssel sein, um die Türen in einem anderen Land zu öffnen. Das erlebten die Zuhörer in der vollbesetzten ehemaligen Synagoge, als Mara Aranda, "die Stimme des Mittelmeers", sie mitnahm auf eine musikalische Reise zu den Sepharden, den spanischstämmigen Juden im früheren Osmanischen Reich.

Sephardischen Frauen

Hintergrund Seit der Römerzeit gab es auf der iberischen Halbinsel jüdische Gemeinden, die vor allem im Mittelalter während der maurischen Herrschaft blühten. Diese spanischen Juden bezeichneten sich selbst als Sepharden. 1492 wurden sie aus Spanien, 1513 aus Portugal ausgewiesen. Nach ihrer Flucht ließen sie sich vor allem im Osmanischen Reich und in Nordwestafrika nieder, wo sie ihre Traditionen weiter pflegten. Fern von Spanien entwickelte sich das Judenspanisch zu einer eigenen Sprache weiter. Mit seinen starken arabischen und hebräischen Einflüssen ist es bis heute dem mittelalterlichen Spanisch nahe. (Quelle: Wikipedia)

Orientalisch geprägte Musik und Instrumente, die im Mittelalter auf der iberischen Halbinsel gespielt wurden - diese beiden Pole verbindet die sephardische Musik. Entstanden ist sie in Spanien vor 1492 in einer Kultur, die durch den intensiven Kontakt der drei Buchreligionen geprägt wurde. Das Beste aus dieser dreifachen Geschichte der Toleranz hat in den sephardischen Liedern die Zeiten überdauert.Mara Aranda sang die Lieder, die vor allem die sephardischen Frauen in ihrem Alltag begleiteten. Sie vermittelten so an ihre Kinder die judenspanische Tradition. Aranda besang in "La blanca niña" die Schönheit eines Mädchens. Ein anderes Stück wurde am Hochzeitstag gesungen, wenn die Frauen der Familie die Braut zur Reinigung in die Mikwe begleiteten. In jeder Strophe kam ein anderer Baum vor, als gutes Omen für Fruchtbarkeit. Eine Frau aus dem Publikum übernahm die Rolle der Braut. Pantomimisch wusch, kämmte und schmückte Aranda sie. Das Publikum klatschte mit und bildete gleichsam den Hochzeitszug. Der alte Brauch wurde so lebendig. Zu einigen Liedern gab die Sängerin auf Englisch Erläuterungen, später übersetzte eine Zuhörerin die spanischen Erklärungen ins Deutsche. Damit erleichterte sie den Besuchern das Verständnis, denn obwohl Aranda sehr expressiv sang und die Lieder mit Gesten illustrierte, war die Aussage nicht immer klar, dafür ist den Mitteleuropäern von heute diese Kultur zu fremd.Intensiv war der Ausdruck des Schmerzes, den Aranda in ihre kraftvolle Altstimme legte, als sie "Muerte que a todos convidas" sang. Dieses traditionelle Lied wurde von professionellen Trauersängern oder den Frauen der Familie gesungen, wenn sie einen Verstorbenen zum Friedhof brachten.Aranda ergänzte ihren Gesang mit unterschiedlichen Handtrommeln und Kastagnetten. Begleitet wurde sie von zwei virtuosen Instrumentalisten. Jota Martínez spielte eine ottomanische Laute und eine Citole, eine kleinere Laute aus dem 13. Jahrhundert. Auch Abel García hatte eine "normale" Laute mitgebracht, außerdem eine Baglama, ein traditionelles türkisches Zupfinstrument. Zusätzlich zu diesen Instrumenten aus dem östlichen Mittelmeerraum spielten sie Drehleiern, die im Mittelalter in ganz Europa üblich waren. Der ungewöhnliche Klang der Instrumente und die orientalischen Harmonien kamen bei den erlesenen Soli von García und Martínez wunderschön zur Geltung, vor allem auch in den schwungvollen Instrumentalstücken.Die Zuhörer waren begeistert von dieser Reise in eine andere Zeit, eine unbekannte Kultur und feierten die Musiker mit stürmischem Applaus.