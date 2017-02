Kultur Sulzbach-Rosenberg

16.02.2017

16.02.2017

Von Corinna Groth

Expressive Tonsprache

Entspannung mit Schumann

Sulzbach-Rosenberg. 80 Konzerte geben sie pro Jahr, und auch in der Hamburger Elbphilharmonie haben sie schon gespielt: Die Musiker des Kölner Minguet-Quartetts. Nun auch in Sulzbach-Rosenberg. Mitgebracht haben sie ein spannendes Programm von Klassik bis Modern. Den Auftakt macht Wolfgang Amadeus Mozarts Streichquartett d-moll (KV 421). Und schon hier zeigt sich: Die große Stärke des Minguet-Quartetts sind die leisen Töne. Selten hört man ein so feines, sauber intoniertes und gediegen gestrichenes Pianissimo. Laut spielen kann jeder.Nachdem die Musiker ein paar anfängliche Unstimmigkeiten, die vielleicht der Erschöpfung nach einer längeren internationalen Tournee geschuldet sind, überwunden haben, überzeugt auch ihr Zusammenspiel. Sogar die gezupften Passagen im Menuett klingen, als wären sie nicht von vier, sondern von einem einzigen Instrument erzeugt.György Ligetis Streichquartett Nr. 1 ist ein Frühwerk des seinerzeit erst 30-Jährigen. Schon hier sind jedoch die klassischen Formen aufgelöst. Es gibt weder Sätze, noch klar erkennbare Melodien. Die Musiker interpretieren die expressive Tonsprache des Werks mit enormer Dynamik und großer Transparenz. Aus düsteren Glissandi löst sich plötzlich ein einzelner Dur-Akkord, um dann wieder in dramatische Kadenzen zu zerfallen. Manchmal klingt es fast wie Spätromantik und beim "Tempo di Valse" brilliert Ulrich Isfort (1. Violine) mit einer beinahe ausgelassenen Parodie auf einen Kaffeehaus-Stehgeiger.Annette Reisinger (2. Violine) hat ein großartiges Solo mit perfekt intonierten Flageolett-Tönen. Überhaupt fordert dieses Stück eine enorme Klangvielfalt von den Streichinstrumenten. So bedient Cellist Matthias Diener gelegentlich sein Instrument wie einen Zupfbass - einschließlich des Knalls, wenn die Saite auf das Griffbrett schlägt. Die Musiker halten das Publikum mühelos im Bann. Während sich sonst gerade bei nicht so eingängigen Stücken der klassischen Moderne nach ein paar Minuten Räuspern, Tuscheln und Husten einstellen, fällt in der Sulzbach-Rosenberger Berufsschule nicht einmal die sprichwörtliche Stecknadel zu Boden. Ein Höhepunkt.Nach der Pause darf man sich bei Robert Schumanns Streichquartett A-Dur op. 41 Nr. 3 ein wenig entspannen. In diesem Werk kommt, vor allem im "Adagio Molto", der wunderbar warme Ton der Bratsche von Aroa Sorin zur Geltung, die hier auch solistisch tätig wird. Die sehr schnell wechselnden Tonarten und Tempi machen ständige Abstimmungen zwischen den Musikern erforderlich: Ein schneller Blick hierher, ein kurzes Anheben des Instruments dort - das klappt alles tadellos und lässt Raum für musikalische Interpretation. Die Zuhörer im fast vollen Saal sind begeistert. Ein gelungener Abend.