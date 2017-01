Kultur Sulzbach-Rosenberg

16.01.2017

6

0 16.01.2017

Nix war's mit oberpfälzisch. Sie sind hervorgegangen aus ihren Stammbands Grand Slam oder Los Dos y Companeros, sind das Trio Tanquoray, und das singt nicht in Mundart, sondern englisch. Sie haben ihren speziellen Sound, interpretieren bekannte Songs "in a Funky Way". Und das Oberpfälzer Publikum ist begeistert.

Starke Stimme

Wichtiger Background

Unwiderstehlich

Den ersten Applaus erhält Peter Geiger. Dafür, dass es ihm doch noch gelingt, das Mikro einzuschalten, aber auch, weil er für den Förderkreis wieder einmal eine heimische Musikgruppe auf die Bühne des Seidel-Saals geholt hat. Jeder weitere, stürmisch jubelnde und am Ende sogar stehende Beifall gilt Tanquoray, dem Herren-Trio, das bald drei Stunden lang mit Soul-Klassikern, Rhythm & Blues, Gospel, Country und Pop unterhält und begeistert.Toby Mayerl, Piano, und Michael Deiml, Schlagzeug und Gesang, sind seit vielen Jahren mit ihren Stammbands auf großen Bühnen zu Hause. Vor zwei Jahren haben sie Ashonto "Dolo" Lee mit ins Boot geholt, den farbigen Sänger mit der außergewöhnlich starken Stimme.So gründeten zwei Amberger mit dem Sulzbach-Rosenberger Dolo das Trio Tanquoray, spielen bei Hochzeiten, umrahmen Geburtstags- oder Weihnachtsfeiern und genießen ganz besonders Auftritte wie den im Seidel-Saal.Vollblutmusiker sind sie alle drei. Es sind die Songs bekannter Interpreten wie Elton John, Robbie Williams, Stevie Wonder oder Kiss sowie auch von relativ unbekannten Künstlern, die sie im Repertoire haben."Wir covern", sagt Michael Deiml, "aber auf unsere eigene Art, bei uns klingt alles anders". Dolo mit seiner gewaltigen, ausdrucksvollen Stimme begeistert - mehrmals auch im Duett mit Michael Deiml - mit seiner Vitalität, seiner Freude an der Musik und der Show.Perfekt ist der musikalische Hintergrund: Michael Deiml am Schlagzeug und Toby Mayerl am Piano sind Meister ihrer Instrumente, lassen dem Sänger den Vortritt und sind trotzdem ungleich wichtiger Background für seinen Auftritt. Sie spielen seit über zwanzig Jahren in verschiedenen Bands zusammen und harmonieren auf der Bühne blind miteinander.Der Amerikaner Ashonto "Dolo" Lee, bekannt durch eine Voice-of-Germany-Staffel, interpretiert bekannte Songs, verausgabt sich bei Rock, Funk, Soul und Jazz, mixt einen unwiderstehlichen Sound. Seine Dialoge mit den Band-Kollegen sind nicht immer zu verstehen, aber als er auf "my new President" zu sprechen kommt, radebrecht er: "Glaube, bleibe noch ein bisschen länger hier".Nach fast drei Stunden Musik und mehreren Zugaben ist klar: Der "funky way" ist zu einem "funky evening" geworden. "Purple Rain" letztendlich tut ein übriges: Mangels Lichtern irgendwelcher Art bewegen die Gäste im Seidel-Saal die Arme im Rhythmus der Musik und erheben sich, um Tanquoray mit stehendem Applaus zu danken.