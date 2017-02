Kultur Sulzbach-Rosenberg

14.02.2017

6

0 14.02.2017

Von der Schönheit und der Größe des Sudetenlandes, aber auch von ihren Bewohnern soll die Ausstellung künden. Doch das ist nicht alles. Denn als Botschafter von Frieden und Völkerverständigung kommt ihr noch eine viel größere Bedeutung zu.

Hintergrund Zwei Wochen hat die Bevölkerung nun Gelegenheit, in den Räumen der Sparkasse mehr über die Sudetendeutschen zu erfahren. Bürgermeister Michael Göth verwies bei der Ausstellungseröffnung darauf hin, dass die Stadt schon kurz nach dem Krieg einen enormen Flüchtlingszustrom erlebte. Die Zahl der Stadtbevölkerung sei damals von 11 000 (1945) auf 19 000 (1949) gestiegen. Bis Ende 1946 seien alleine aus dem Sudetenland 4074 Vertriebene in Sulzbach-Rosenberg angekommen. Durch Fleiß und Rücksichtnahme sei hier die Integration bei einem Flüchtlingsanteil von 33 Prozent gelungen. (oy)

"Vor 700 Jahren wurde das Sudetenland urbar gemacht. Seit dieser Zeit gibt es eine gemeinsame Geschichte, zu der auch die Vertreibung vor 70 Jahren gehört", mit diesen Worten machte Hans Dittrich, Vorsitzender der Kreisgruppe Amberg-Sulzbach der Sudetendeutschen Landsmannschaft (SL), auf einige Punkte aufmerksam, die seit Dienstag eine Ausstellung in der Sulzbacher Filiale der Sparkasse thematisiert. Kompakt und überschaubar präsentiert die SL auf 15 modernen Roll-Ups unter anderem die Bereiche "Woher wir kommen", "Kulturelle Vielfalt", "Unsere Dialekte" "Das Unrecht der Benes-Dekrete", "Deutsche Minderheiten in Tschechien", "Unsere Botschaft guten Willens" oder "Spurensuche in der Heimat", "Brückenbauen in Europa" sowie "Sudetendeutsche und Tschechen im Dialog". Insgesamt setzt die Konzeption der Schau auf eine kurz-prägnante Vermittlung der doch so facettenreichen Historie und Gegenwart der sudetendeutschen Bevölkerung.Hildegard Schuster, Pressereferentin beim SL-Bundesvorstand, machte deutlich, dass die Volksgruppe gerne über ihre kulturelle Vielfalt zwischen Nordböhmen, Südmähren und Mährisch-Schlesien informiere. "Die Ausstellung soll aber auch ein Zeichen setzen, dass man nach der schlimmen Zeit von Flucht und Vertreibung einen Neuanfang schaffen kann. Die Geschichte und Herkunft der Vorfahren darf niemals vergessen werden."___Weitere Informationen: