Kultur Sulzbach-Rosenberg

08.03.2017

14 Künstler haben sich 2010 in der Gruppe "Die Farbtupfer" zusammengeschlossen. Der Kontakt kam in den Mal- und Zeichenkursen von Nora Matocza an der Volkshochschule zustande. Im monatlichen Wechsel zeigen sie in diesem Jahr ausgewählte Werke im Café Minerva am Luitpoldplatz.