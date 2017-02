Kultur Sulzbach-Rosenberg

07.02.2017

4

0 07.02.2017

Alle Freunde des gepflegten Austro-Pops sollten sich diesen Termin dick im Kalender anstreichen: Die Kult-Band "Austria 7" feiert am Samstag, 11. Februar, ihr zehnjähriges Bestehen mit einem Konzert im Capitol, Bayreuther Straße 4, in Sulzbach-Rosenberg. Dazu sind alle Freunde, Fans und Unterstützer eingeladen.

Qualität und Authentizität

Austria 7 - Die Band Nicht weniger bekannt als die Musik sind die Mitglieder der Band. Austria 7 setzt sich aus bekannten Amberger und Neumarkter Musikern zusammen. Allen voran sind Jochen Windl, Jürgen Schafberger und Charlie Bechtl zu nennen. Die drei Sänger und Gitarristen übernehmen die Parts von Danzer, Fendrich und Ambros. Ihr dreistimmiger Gesang, im original "Wiener Schmäh", verkörpert den klassischen Austro-Pop-Sound, wie man ihn aus der Alpenrepublik kennt. Die Backline setzt sich aus ebenso bekannten Musikern zusammen. Markus Zeidler (Leadgitarre), Martin Preischl (Keyboards), Christian Thumann (Bass) und Max Gellfart (Drums) kümmern sich um die musikalische Basis. Abgerundet wird das Programm durch eine witzig-melancholische Moderation von "Unserem Fendrich" Jürgen. (oy)

Ab 19.30 Uhr (Einlass um 18.30 Uhr!) ist eine Party der ganz besonderen Art angesagt, umrahmt mit Liedern aus dem aktuellen Programm, unterstützt von ehemaligen Bandkollegen. Der Eintritt ist frei, aber am Abend freut sich eine "nette Dame mit Hut" über ein paar Spenden zum Decken der Unkosten.Wie es in einer Presse-Information der Band heißt, war der Gedanke des Gründers Jochen Windl, etwas "Frische" in den "Cover-Alltag" zu bringen und einen neuen musikalischen Akzent zu setzen. Weg von dem zum Teil abgedroschenen TOP-40-Sound, der an jedem Eck zu hören ist. Es entstand die Idee, eine Austropop-Band ins Leben zu rufen, die sich der Musik der erfolgreichsten österreichischen Liedermacher annehmen sollte. Vor allem die Songs von Rainhard Fendrich, Wolfgang Ambros und Georg Danzer, ebenso bekannt als Austria 3, sind zentraler Bestandteil des umfangreichen Programms von Austria 7. Aber auch Falco, STS, Peter Cornelius und Ulli Baer kommen nicht zu kurz. Klassiker wie "Es lebe der Sport", "Macho Macho" und "I am from Austria" bieten die ideale Voraussetzung fürs Zuhören und Feiern. Ein Stück Musikgeschichte und die Erinnerung an die "gute alte Zeit" wird jedem vermittelt.Beachtlich ist auch, dass diese Musik ein sehr breites Publikum anspricht. Vom Teenager bis zum Rentner sind die Songs bekannt und beliebt. Nicht zuletzt durch den Einfluss verschiedenster Stilrichtungen aus Rock, Blues, Jazz wie auch Tanzmusik und lateinamerikanischen Rhythmen ist für jeden etwas dabei. Knackiger Rock, funky Grooves zum Abtanzen, aber auch Balladen zum Kuscheln haben einen festen Platz im Repertoire. Zudem bieten die gesellschaftskritischen Texte Raum zum Nachdenken und Philosophieren, so der Pressetext.Besonders groß geschrieben wird bei Austria 7 die musikalische Qualität und Authentizität, was die Interpretation der Stücke betrifft. Spritzig, freche Arrangements ohne Wiedererkennungsverlust sind die große Stärke von Austria 7. Trotz eines vorgegebenen Rahmens hat die Band einen unverwechselbaren, eigenen Sound. Das Gefühl, die Botschaft der Texte und die Lust an der Musik soll zum Publikum transportiert werden, damit der berühmte Funke überspringt.