Kultur Sulzbach-Rosenberg

27.04.2017

Da stehen vier junge Europäer auf der Bühne eines ehemaligen Kinos. Sie kommen aus verschiedenen Ländern, aber sie verstehen sich. Warum, so fragt man sich, geht das so schwer auf der großen Weltbühne? Klar: Die einen machen Politik, die anderen Musik.

Für Papa, den klasse Kerl

Szenenapplaus für Soli

Auf der Walz Noch eine Überraschung gab es im Capitol zu Beginn des Abends. Ein Handwerksbursch auf der Walz, in traditionelle Kleidung gewandet, begrüßte die Gäste. Er stellte sich ihnen vor und bat mit Erfolg um einen Obolus für seine weitere Reise. (hka)

Vor gut einem Jahr waren es noch zwei Musiker, die mit Claudia Schwab im Capitol auf der Bühne standen, jetzt sind es drei. Zu Marti Tärn, dem Bassisten aus Estland, und dem Schweden Stefan Hedborg am Schlagzeug ist Raphael Decoster aus Frankreich mit seinem Akkordeon gekommen. Zusammen mit Claudia Schwab aus der Steiermark sind sie das Schwab-Quartett. Sie entführen auf eine Reise, bei der irische, osteuropäische, südamerikanische und indische Musik kombiniert wird mit alpenländischen Jodlern - eine Reise, die sich über alle Genres und Grenzen hinwegsetzt.Georg Leugner-Gradl begrüßt für den Veranstalter Kultopf und dankt den Musikern, dass sie auf der Durchreise nach München und in die Schweiz einen Stopp in Sulzbach-Rosenberg einlegen. Zur Überraschung für die überschaubare Gästeschar gibt es ein Vorprogramm: Der Amberger Robert Schmaußer, Irland-Fan wie Claudia Schwab, singt und spielt auf der Gitarre eine Reihe irischer Balladen, die ruhig und gefühlvoll von Liebe, schönen Mädchen und Auswanderern erzählen.Ganz anders dann der Auftritt des Schwab-Quartetts. Claudia Schwab, die gebürtige Steirerin, die seit elf Jahren in Irland lebt und arbeitet, führt verschiedenartige Musikstile auf einzigartige Weise zusammen: traditionell irische, klassische oder indische Musik mit österreichischer, schwedischer und osteuropäischer Volksmusik.Eigenartig schön ist diese Musik, braucht Zeit zum Einhören, lässt Bilder vor dem inneren Auge des Zuhörers entstehen. Von vielen ihrer musikalischen Reisen in ferne Länder hat die Geigerin, Sängerin und Komponistin Eindrücke mitgebracht und sie musikalisch umgesetzt. Sie verbindet einen Zwiefachen aus Bulgarien oder indische Geigenmusik und Sitarklänge mit Jodlern, die seltsamerweise miteinander harmonieren. Ihrem Papa, dem "klasse Kerl", widmet sie ein zärtliches Morgenlied, ihrem Geigenlehrer im indischen Varanassi, einem leidenschaftlichen Teetrinker, das Stück "Chai".Ein fröhliches schwedisches Volksstück, ein Reel aus Schottland, Weisen aus dem amerikanischen Süden oder ein Geburtstagswalzer für die Mitbewohnerin Kathi - alles wird unkonventionell kombiniert, verhalten oder auch temperamentvoll gespielt, manchmal mit Texten gesungen und immer wieder mit Jodlern angereichert.Stefan Hedborg am Schlagzeug, Marti Tärn mit der Bass-Gitarre und Raphael Decoster mit seiner Knopfharmonika bieten den idealen Background für ihre Frontfrau, steuern eigene Kompositionen bei, sind Meister ihrer Instrumente und erhalten mehrmals Szenenapplaus für ihre Soli. Sie tragen bei zu der weltmusikalischen Sprache, die klangliche Einflüsse und Elemente aus den unterschiedlichsten Erdteilen kunstvoll in sich vereint. Zwei CDs hat die Gruppe bereits herausgebracht: "Amber Sands" und "Attic Mornings"."Zwoa Stückln ham ma noch für eich", sagt Claudia Schwab nach rund zwei Stunden auf der Bühne. Ihre steirische Heimat klingt angenehm noch immer durch in ihrer Sprache. Und wohl auch die Verbundenheit, denn die Zugabe an diesem Abend ist ein wunderschöner "stader" Jodler, den Claudia, Stefan und Marti mehrstimmig darbieten.