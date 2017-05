Kultur Sulzbach-Rosenberg

08.05.2017

08.05.2017

Regensburg. Die Kunstausstellung "Ohne meine Malerei wäre mein Leben kein Leben gewesen - Richard Bauer (1916-2005) zum 100. Geburtstag" hat in Regensburg begonnen. Veranstalter sind die Regierung der Oberpfalz und die Richard-Bauer-Stiftung am Stadtmuseum Sulzbach-Rosenberg. Die Ausstellung ist im Regierungsgebäude, Emmeramsplatz 8. Anlass sind der 100. Geburtstag Richard Bauers (1916-2005) und 20 Jahre Richard-Bauer-Stiftung (1997-2017). Regierungsvizepräsident Walter Jonas und Bürgermeister Michael Göth, der Stiftungsvorsitzende, sprachen ein Grußwort. Richard Bauer wurde 1916 in Fuchsmühl geboren, besuchte die Lehrerbildungsanstalt in Amberg; er unterrichtete in Kemnath, Mähring, Vohenstrauß, Regensburg, war 1961 - 1971 Schulrat in Roding und Regensburg und 1971 - 1981 Leiter der Abteilung Schul- und Bildungswesen bei der Regierung der Oberpfalz. 1981 öffnete das 1. Bayerische Schulmuseum Sulzbach-Rosenberg auf seine Initiative. 2005 verstarb Richard Bauer, 2006 bekam er posthum den Kulturpreis der Stadt.