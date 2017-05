Kultur Sulzbach-Rosenberg

Des einen Freud ist des anderen Leid. Das sommerliche Biergartenwetter am Samstag beeinträchtigte so manche innerhäusige Veranstaltung. Auch in der ehemaligen Synagoge blieben Stühle leer. "Marcia:Bloom" aber gestaltete ein ganz besonderes Konzert: Klein, aber fein.

Texte in Ladino, dem Spanisch der Sefardischen Juden, kombiniert mit Musik in modernem Sound, das ist das Erfolgsrezept des Duos "Marcia:Bloom" . Hinter diesem sefardisch-aschkenasischen Namen stehen Petra Schechter, die Sängerin, und ihr Begleiter mit Bass und Gitarre, Uwe Seemann.Sie haben ihre Stücke teils selbst geschrieben und komponiert, teils von anderen Künstlern übernommen. Sie bedienen sich einer Sprache, die erfunden wurde, "damit die jüdischen Menschen in Spanien die Bibel lesen und verstehen konnten", erklärt Petra Schechter. "Ladino, das ist zu neunzig Prozent Spanisch mit jüdischem Einfluss und wird heute von mehr Menschen gesprochen als Jiddisch".Sie selber, die Berlinerin mit sefardischen und aschkenasischen Wurzeln, war als Kind fasziniert von der Ladino-Sprache ihrer Tanten, reiste später nach Spanien, um in Toledo nach jüdischen Spuren zu suchen, und machte schließlich Ladino zur Sprache ihrer Lieder.Diese Lieder sind verpackt in einen modernen Sound, den Soul. In der alten Synagoge erklingt Gesang zunächst von der Höhe der Empore herunter. Aller Augen sind auf die Sängerin gerichtet, die dann erscheint in einem orientalischen Gewand, mit reichlich Schmuck an Hals und Ohren, die mit einem freundlichen "Buenos noches" das Publikum begrüßt und sich zu Uwe Seemann, den Hamburger Part des Duos, gesellt. Er begleitet ihre Songs mit Bass und Gitarre einfühlsam und routiniert, sie arbeiten seit Jahren zusammen.Butterweich kann Petra Schechter singen, ihre volle, warme Stimme kennt Höhen und Tiefen, kann traurig, fröhlich und jazzig klingen, leise und zärtlich, kann mit endlos langem Atem einen Ton halten. Ihre Körper-psychotherapeutische Ausbildung zeigt sich in den wiegenden Bewegungen, immer im Einklang mit der Musik.Und sie ist nicht nur Sängerin, sondern auch Darstellerin und Sprecherin. Sie erzählt von der Vertreibung der Juden aus Spanien im 15. Jahrhundert, als sie Schlüssel ihrer Häuser mitgenommen haben, in Hoffnung auf baldige Wiederkehr. Dass nach Jahrhunderten in Toledo einer dieser Schlüssel wieder aufgetaucht ist und eine Tür geöffnet hat, war Anlass für eins ihrer Lieder. Andere, von bekannten Interpreten, wurden in Ladino übersetzt, so entstanden "Libertango" oder "Moremica".Schön sind diese Songs, erfüllen die alte Synagoge mit Klang und Leben. Ladino wurde wohl kaum gesprochen in diesem Raum, gleichwohl stellen "Marcia:Bloom" eine Verbindung her zwischen dem Judentum vergangener Jahrhunderte und dem heutigen, in dem ihre Musik zum Beispiel auf Bühnen in Tel Aviv ihren Platz hätte.Ein Medley in hebräischer Sprache, der in Israel sehr populäre Song "Addio Cerrida" und die Eigenkomposition "Addio" in Ladino passten dazu und sicher auch die erbetene Zugabe "Durme". Mit diesem Schlaflied verabschiedeten sich Marcia:Bloom aus Sulzbach-Rosenberg, und der Synagoge, die noch immer vom hier einst blühenden jüdischen Leben erzählt.