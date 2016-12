Kultur Sulzbach-Rosenberg

Benefizkonzert des Lions Clubs mit dem Bayerischen Landesjugendorchester unter der Leitung von Oksana Lyniv und dem Solisten Sebastian Klinger, Violoncello: Der Lions Club Sulzbach-Rosenberg veranstaltet sein traditionelles Neujahrskonzert mit dem Bayerischen Landesjugendorchester am Donnerstag , 5. Januar 2017, um 19 Uhr. Das Orchester, das aus jungen Musikern zwischen 13 und 20 Jahren besteht, gastiert in der Sporthalle der Krötensee-Mittelschule in Sulzbach-Rosenberg. Auf dem Programm des Benefizkonzertes des Lions Clubs in Zusammenarbeit mit der Kulturwerkstatt stehen Werke von Edward Elgar "Cellokonzert op. 85 e-moll", Gustav Mahler "Adagio aus der 10. Sinfonie" sowie Maurice Ravel "Daphnis et Chloé Suite Nr. 2". Die künstlerische Leitung obliegt der ukrainischen Dirigentin Oksana Lyniv. Sie ist als musikalische Assistentin von Generalmusikdirektor Kirill Perentko an der Bayerischen Staatsoper engagiert. Solist ist Sebastian Klinger, Violoncello. Karten gibt es bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie im Internet auf www.nt-ti cket.de. Bild: Bernd Müller