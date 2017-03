Leipziger Band Yosai spielt im Capitol

Kultur Sulzbach-Rosenberg

02.03.2017

In der Fastenzeit wartet der Verein Kultopf mit einer musikalischen Entdeckung der ruhigerer Art auf: Am Mittwoch, 22. März, holt er die Leipziger Band Yosai mit ihrer speziellen Mischung aus Indierock, Country und Jazz ins Capitol. Simon Schorndanner (Tenorsaxophon, Klarinette), Steffi Narr (Gitarre), Noah Punkt (E-Bass) und Clemens Litschko (Schlagzeug) überzeugen mit melancholischen Popsongs, sehnsuchtsvollen Melodien und tanzbaren Beats, die unter die Haut gehen. Konzertbeginn 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr), Tickets sind im Vorverkauf für 15 Euro bei der Buchhandlung Volkert, 0 96 61 / 81 23 73, oder bei NT-Ticket erhältlich. An der Abendkasse kosten Karten 18 Euro.