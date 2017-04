Kultur Sulzbach-Rosenberg

11.04.2017

Stifte, Papier, Radiergummi und eine große Tasse Kaffee - mehr braucht Meike Haberstock nicht, um ihr Gesamtwerk mit neuen Geschichten und Abenteuern aufzustocken. Den Schülern im Sonderpädagogischen Förderzentrum stellte sie jetzt ihren "mittelmutigen" Helden Anton vor.

"Nur Mut, Anton! Alles halb so schlimm" heißt der Band, den die Autorin aus Hannover in der Aktion "Lesen verleiht Flügel" in Wort und eigenen, bewegten Illustrationen vorstellte. Und so eine Extra-Portion Mut habe auch sie oft nötig, wenn es an den Anfang eines neuen Buches gehe, gestand Meike Haberstock gleich zu Beginn.Den kleinen Anton schrecken allerdings eher der Sprung vom Drei-Meter-Brett, der finstere, komisch müffelnde Keller, die bevorstehende Klassenfahrt und natürlich die gemeine "Gangstergang" in seiner Klasse. Was also tun, um den eigenen Angsthasen endlich abzuschütteln? Die vermeintlichen Gefahren eine nach der anderen meistern und immer an Opas Brüll-Übung im Stile harter Cowboys denken!Letztere machte Meike Haberstock zur enormen Freude der Schüler direkt vor - man kann ja schließlich nie wissen. Anton jedenfalls schlägt damit äußerst heldenhaft mitten auf der Nachtwanderung sogar ein gefährliches Wildschwein in die Flucht. Auch das Drei-Meter-Brett vom Anfang der Lesung stellt auf einmal gar kein Problem mehr dar für Anton, den jetzt sehr Mutigen.Dass die Jungleser blitzschnell einen Draht zu Buch und Schöpferin gefunden hatten, bewiesen die zahlreichen Fragen, mit denen sie Meike Haberstock in der letzten Viertelstunde regelrecht löcherten und die keineswegs vor Details aus dem Privatleben der Autorin haltmachten.Dass aber nicht nur eine Lesung, sondern auch das Lesen an sich Flügel verleiht, hatte Raiffeisenbank-Vorstandsmitglied Erich Übler den Schülern bereits zur Eröffnung auseinandergesetzt. Gerade der vielfältige Lese-Effekt bewege sein Geldinstitut Jahr für Jahr aufs Neue, mit einer Spende den Schulen dieses Erlebnis zu ermöglichen. Zugleich ermunterte er den Organisator der Lesereihe, Buchhändler Ralf Volkert, an seinem Engagement festzuhalten.