Kultur Sulzbach-Rosenberg

02.04.2017

0 02.04.2017

Das Wort gesungen, die Musik erzählt. Oder: Lieder aus der Seele, Geschichten aus dem Herzen. Ein Abend in der Synagoge, das Publikum überschaubar, aber voll Begeisterung, ein Künstler, der Alt und Neu verbindet. Geschichten der Bibel mit modernen Chansons und auch Balladen aus Israel.

Spiel mit Wort und Gestik

Sanfte Hymnen

Besondere Gäste "Erzählende Lieder" war eine gemeinsame Veranstaltung des Evangelischen Bildungswerks, der Katholischen Erwachsenenbildung und der Volkshochschule Amberg-Sulzbach.



Dr. Reinhard Böttcher vom Evangelischen Bildungswerk bedankte sich auch für die Unterstützung der Stadt und bei Stadtarchivar Johannes Hartmann. Sein besonderer Gruß galt Gästen der türkisch-islamischen Gemeinde Amberg. Die für Jugendarbeit zuständige Betül Hamaloglu und ihr Ehemann Selim betonten durch ihr Kommen das gute Miteinander ihrer Gemeinde zu konfessionellen Bildungseinrichtungen in Stadt und Land. (hka)

Elija Avital ist in Haifa geboren, lebt seit 1985 in Deutschland, arbeitet als Lehrer in Berlin und sagt von sich selbst: "Geschichten erzählen gilt meine Liebe".Diese Passion hat ihn zu einem der großen Erzählkünstler in Deutschland gemacht, dessen Geschichten alle im Buch der Bücher zu finden sind, der Bibel. So beeindruckend wie seine Erzählungen sind auch seine Lieder, die er auf Hebräisch singt. Die zeitgenössischen Chansons und Balladen aus Israel übersetzt er vorab ins Deutsche und begleitet sie einfühlsam auf dem Akkordeon. Die fremdartige Sprache, sein aparter Akzent und der oft melancholische Inhalt der Lieder entführen die Zuhörer in eine andere Welt und in eine andere Zeit.Aus den Geschichten der Bibel mit ihren vielen Stimmen und Gesichtern greift Elija Avital (57) einige heraus, erzählt mit enormer sprachlicher Kraft von Sarah, der zunächst kinderlosen Frau Abrahams, die im Alter von neunzig Jahren ihren Sohn Isaak bekommen hat. Oder er schildert die Zerstörung der Stadt Sodom und ihrer sündigen Bewohner, weil es nicht gelingt, unter ihnen zehn "Gerechte" zu finden.Wenn Avital erzählt, spielt er mit Worten, setzt Stimme und Gestik ein, was bewirkt, dass seine Zuhörer gefesselt und atemlos still sind. Besonders spannend wird es, wenn er Gemeinsamkeiten aufzeigt zwischen den Figuren der Bibel und den heutigen Menschen, wenn es um die verschlungenen Pfade der menschlichen Empfindungen geht.In seinen philosophischen Plaudereien beschreibt er das Alte Testament als Spiegel für die menschlichen Schwächen und Stärken, verheimlicht die Zweifel nicht und nicht die Gewissheiten, zeigt die Widersprüchlichkeit unserer Existenz und der gesellschaftlichen Ordnung auf. Ganz anders dann seine Lieder. Er singt mit seiner schönen Stimme Chansons und Balladen israelischer Künstler, die von Liebe, Angst, Enttäuschung, Hoffnung, Lebensfreude und Freundschaft handeln. Sanfte Hymnen ans Leben sind das, vom Akkordeon begleitet, oft im Dreivierteltakt, heiter, melancholisch.In hebräischer Sprache entführen sie die Zuhörer in eine andere Welt. Auch dass er sie Engel nennt, fragt, ob er sie duzen dürfe und nach stürmischem Applaus "die Umarmung zurückgibt", sind Momente, die den Abend in der Synagoge zum besonderen Erlebnis machen.