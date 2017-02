Kultur Sulzbach-Rosenberg

03.02.2017

Im Schulmuseum in Rosenberg gibt es am Freitag, 17. Februar, ein Märchenprogramm für Erwachsene mit Rock- und Folkmusik. Sabine Kreiner (Gesang) erzählt unter dem Motto "MärchenRock" von Sternen und Stäuben, Röcken und Hosen, begleitet von Reiner Wild (Gitarre/Gesang). Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19.45 Uhr. Eintritt neun Euro, Kartenvorverkauf ab sofort in der Buchhandlung Volkert und im Schulmuseum. Bild: hfz