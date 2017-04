Kultur Sulzbach-Rosenberg

02.04.2017

Märchen wurden auch früher im jetzigen Schulmuseum erzählt, von Hänsel und Gretel vielleicht oder dem Rumpelstilzchen. Von der Katze im Busch, der Frau aus Zedernholz oder dem Kaiser von China und seiner Tochter haben die damaligen Generationen von Schülern eher nichts gehört. Die Besucher des Abends "Märchenrock" in diesem Haus aber hatten einen doppelten Genuss.

Aufmerksame Gäste

Wunderbare Harmonie

(hka) "Kreiner und Reiner" nennen sich die zwei, die mit Märchen, Gitarrenmusik und Gesang einen ungewöhnlichen Abend gestalten. Sabine Kreiner, Sozialpädagogin, Mutter, Kursleiterin und Mitarbeiterin beim Sozialdienst katholischer Frauen in Amberg, arbeitet seit Jahren mit Reiner Wild zusammen. Beide spielen Gitarre, singen, sind Band-erfahren, ergänzen sich perfekt in ihrem Märchenprogramm für Erwachsene mit Rock- und Folkmusik. Für ihren Auftritt wählen sie besondere Orte wie zum Beispiel das Schulmuseum. Hier, vor der alten Tafel mit der deutschen Schrift, dem Lehrerpult und dem "Holzscheitel", das geglättet wurde von Kinderknien, entführt Sabine Kreiner in die Welt der Märchen aus aller Welt, in der meist die Frauen ein wenig schlauer, raffinierter, klüger sind als die Männer. "Das Publikum scheint ziemlich frauenlastig zu sein", kommentiert Reiner Wild dann auch den starken Beifall nach dem ersten Märchen.Natürlich ist die weiße Rose blau für die Tochter des chinesischen Kaisers, wenn ihr Geliebter sie so beschreibt, natürlich findet die Katze im afrikanischen Busch auf ihrer Suche nach dem stärksten Gefährten eine Frau, und den Schwestern im italienischen Dorf gelingt es, den jungen Prinzen kräftig übern Tisch zu ziehen.Es wird still im alten Schulzimmer, wenn die Erzählerin diese Geschichten schildert, denn Märchen haben auch für Erwachsene immer noch ihren Reiz. Ein paarmal nutzt sie ihren Oberpfälzer Dialekt, etwa wenn sie in Mundart von der Frau Holle ihrem Apfelgarten erzählt und dem "Junker Doud", der die irdische Apfel-Expertin in den Himmel holen soll.Aber das ist nicht alles. Denn Sabine Kreiner hat neben ihrer Erzähl- auch eine Singstimme, geschult in Kirchenbands und A-Capella-Ensembles. Wunderbar harmoniert diese mit der schönen Stimme ihres Partners bei Liedern von Bruce Springsteen im Duett oder ruhigen Balladen, die zum Thema passen. Als Solist spielt Reiner Wild eigene Gitarren-Kompositionen, Blues, Rock und schwermütige Weisen von Lynn Miles oder Mary McCasling. "Will you still love me tomorrow?" fragt er. Seine Dialoge und ein Sketch mit Partnerin sind witzig, Zugabe ist klar.Das Märchenprogramm für Erwachsene wird abgerundet durch ein kleines, aber feines Büfett, das die Mitarbeiterinnen des Schulmuseums vorbereitet haben. Ein Schultag dieser Art wäre für die Buben und Mädchen aus dem vorigen Jahrhundert ganz sicher ein Märchen gewesen.