Kultur Sulzbach-Rosenberg

24.03.2017

24.03.2017

Den Begriff Anarchie verbinden die Menschen meist mit Radau, Gewalt und dem totalen Chaos. Dass Anarchie auch Struktur, Ordnung und ein friedvolles Miteinander bedeuteten kann, davon konnten sich die Zuschauer im Capitol in Sulzbach-Rosenberg selbst überzeugen. Der Jugendclub Bureau lud zur Filmvorstellung von "Projekt A - eine Reise zu anarchistischen Projekten in Europa", mit anschließender Diskussionsrunde ein. Regisseur Marcel Seehuber stand dabei Rede und Antwort.

Mit Tempo gegen die Wand

Teilweise Unterschiede

"Projekt A" stellt verschiedene selbstverwaltete Projekte und Organisationen in ganz Europa vor, die zeigen, wie Alternativen zum Kapitalismus geschaffen werden können. Mit den provokanten Worten: "Wie ein Hochgeschwindigkeitszug rast unsere Zivilisation gegen eine Wand zu", wird der Zuschauer am Anfang auf eine Reise zu einem selbstverwalteten Parkprojekt in Athen mitgenommen.Weiter geht es nach Spanien zu einer anarcho-syndikalistischen Gewerkschaft, die versucht, alternative Wirtschaftsstrukturen durch neue Währungssysteme zu etablieren. Zum Abschluss der Reise begleitete das Filmteam eine Aktivistin bei ihren Anti-AKW-Protesten in Deutschland sowie die Genossenschaft "Kartoffelkombinat", die gesunde und selbst angebaute Lebensmittel durch solidarisches Gärtnern anbietet.Bei der anschließenden Diskussion stellten die Zuschauer viele Fragen. Das Interesse war sehr groß. Besonders danach, wie die Projekte sich weiterentwickelt haben und wie der aktuelle Stand ist. Gerade durch andauernde Krisen, wie beispielsweise in Griechenland, so Seehofer, freuen sich heute die Menschen über die Möglichkeiten, die ihnen die Organisationen bieten: kostenlose medizinische Versorgung, ökologische Nahrungsmittel und alternative soziale Währungen.Vor allem diese erregten Neugier im Publikum. Marcel Seehuber erläuterte: Die spanische Arbeitergewerkschaft CNT (Confederación Nacional del Trabajo) biete beispielsweise allen Mitgliedern die Nutzung verschiedener sozialer Währungen an: Bitcoins, ECOs oder FairCoins. So könnten Transaktionen unabhängig vom bestehenden Finanzmarkt getätigt werden.Allerdings gebe es Unterschiede, wie in den einzelnen Ländern an die Verwirklichung dieser Utopien herangegangen werde. In Spanien werde die Kooperation mit den Behörden versucht, dagegen nehmen die griechischen Aktivisten laut Seehuber einen autonomen Weg zu ihren Zielen.