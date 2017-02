Matinee zum Lichtmessmarkt in der Christuskirche

Nicht das Ballett tanzte zu Peter Tschaikowskis "Nussknackersuite", sondern die Orgel: Bei der traditionellen Matinee zum Lichtmessmarkt spielten Thomas Greif (Rummelsberg) und Kirchenmusikdirektor Karl Schmitt (Hersbruck) vierhändig das zauberhafte Märchen des großen russischen Komponisten in einer Bearbeitung von Alexander Därr.

Mit subtiler Registrierung ließen die beiden Musiker die große Schmid-Weigle-Orgel einen grazilen Spitzentanz ausführen. Filigran war die "Danse des Mirlitons", die "Valse des Fleurs" überzeugte mit rauschhafter Walzerseligkeit. Greif und Schmitt spielten mit allen Klangfarben der Orgel, so dass man die Fülle des Orchesters kaum vermisste.Leider waren unten im Kirchenschiff Besucher, denen das Konzert anscheinend nicht gefiel. Sie knallten mit den Türen und unterhielten sich lautstark, sehr zum Ärger der Musikfreunde auf der Empore. Das sehr zufriedene Publikum oben dankte den Musikern mit kräftigem Applaus für die genussreiche halbe Stunde.Dann erläuterte Günter Schultheiß, der Vertrauensmann des Kirchenvorstands, die außergewöhnliche Architektur und Ausstattung der Christuskirche. Dieses Gotteshaus des Architekten Gustav Gsaenger steht als bedeutender Kirchenbau der 1950er-Jahre unter Denkmalschutz. Schließlich stieg die Gruppe auf den 60 Meter hohen Turm und genoss aus luftiger Höhe einen weiten Blick in die sonnenbeschienene Landschaft.Unten im Gemeindesaal servierte der Kindergarten An der Allee Marktbesuchern, die sich eine Pause gönnten, köstliche Kuchen und Torten. Die jüngsten Besucher konnten, passend zur Faschingszeit, Vogelmasken mit bunten Federn und glitzernden Mosaiksteinen basteln.