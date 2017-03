Kultur Sulzbach-Rosenberg

06.03.2017

Eine tolle Band und ein diabolisch-faszinierender Entertainer. "Me and the Devil" wird durch und mit Dominique Horwitz zu einem "teuflischen Vergnügen" im Amberger Stadttheater.

Teuflisch hintergründig

Applaus nach jedem Song

Amberg. "Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft" - so stellt sich Mephisto in Goethes "Faust" vor. Doch nicht nur im "Faust", in vielen Bereichen der Kunst hat der Teufel seinen festen Platz, so unter anderem in Webers romantischer Oper "Der Freischütz". Diese musikalische Vorlage nutzt Dominique Horwitz gemeinsam mit seiner Band für eine tolle Bühnenshow. Schon der Beginn macht staunen: Vor dunklem Hintergrund präsentieren sieben hell gekleidete Männer einen groovigen Sound, bei dem vom ersten Ton an deutlich wird, dass hier exzellente Musiker am Werk sind. Sie begleiten den "Teufel" bei seiner skurillen, toll choreografierten Reise durch die diabolische Welt der Musik. Und dann kommt er, der "Teufel", in Person von Dominique Horwitz, in leuchtend rotem Outfit, mit der mephistophelischen Blässe im Gesicht und mit einer Präsenz auf der Bühne, die das Publikum vom ersten Augenblick an fesselt.Er erklärt mit Ironie und genüsslicher Freude sein hintergründiges Spiel am Beispiel von Max und Agathe, den Hauptpersonen im "Freischütz". Er interpretiert die einzelnen Stationen dieser "romantischen Beziehung" singend in einer Adaption, die das webersche Original fetzig und swingend in moderne Dimensionen führt. Das ist einfach genial, spannend und von Horwitz in schauspielerischer Geschmeidigkeit und Ausdruckskraft auch singend über die Bühne gebracht.Da klingt das bekannte "O Baby love" an und man meint, Fred Astaire zu erleben. Manchmal scheint Frank Sinatra herabzuschauen, für einen Teufel sicher nicht der schlechteste Pate. Horwitz findet stets wieder zum geistvoll sezierten "Freischütz" zurück. Er interpretiert den Max in seiner Verzweiflungsarie: "mich umfassen finstre Mächte" so irre aufgepeppt, lässt er die Agathe mit "Leise, leise, fromme Weise" richtig "romantisch" werden mit einer ergreifenden Untermalung durch die Band.Auch wenn Horwitz bemerkt, dass sie ihm wohl zwischenzeitlich "entrückt" waren, zu Agathe und Max findet er stets den Bezug. Zwischendurch verblüfft er seine Zuhörer mit der Philosophie des Teufels: wer verkauft seine Seele an wen und für wie viel? Auch ins Frauen-Outfit wagt er sich und als Parodie auf die Webersche Natur-Romantik erscheint er als geweihbestückter Hirsch zur Intonation des bekannten Jägerchores.Horwitz füllt die Bühne sowohl mit seiner Geschmeidigkeit und Eleganz wie auch mit seinen Songs aus. Sein Publikum folgte ihm in jeder Szene, spontaner Applaus nach fast jedem seiner Songs, großer Jubel, frenetischer Beifall zum Schluss. Und als er am Ende seiner Show seine Musiker vorstellt - Andreas Popp an der Gitarre, Murat Parlack am Piano, Sebastian Hoffmann (Posaune), Michael Leuschner an Trompete und Flügelhorn, Martin Langer am Schlagzeug und Johannes Huh am Kontrabass - da entlädt sich die Begeisterung über diese so intelligente Revue auf alle diese exzellenten Akteure. Dieser Abend war wirklich ein "teuflisches Vergnügen".