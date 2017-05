Kultur Sulzbach-Rosenberg

03.05.2017

8

0 03.05.2017

Tanzen wäre in der lausch igen Club-Atmosphäre des Capitols kein Problem gewesen. Das Publikum traute sich aber nicht und beließ es bei Mitklatschen, Wippen und Fußgymnastik.

(aks) Mit flottem Groove und heißen Rhythmen startete die Städtische Sing- und Musikschule (SMS) bei ihrem Bandkonzert in den Mai.Dass Rhythmus mehr sein kann als bloßer Untergrund für Melodien, demonstrierten die beiden Trommel-Ensembles Kiwambo und Uwombile. Mit Traditionellem vom afrikanischen Kontinent transportierten Gabriele Werner und ihre Mitstreiter urgewaltige Lebensfreude vom Instrument über den vibrierenden Boden in den Bauch der Zuhörer.Vom Ohr ins Herz spielte sich das integrative Ensemble Querbeet, das zusammen mit Leiter Werner "Leif" Wiesmeth ein maßgeschneidertes Frühlings-Programm präsentierte: "Love is in the air", "Greensleeves" im Dreivierteltakt und der Comedian-Harmonists-Klassiker "Mein kleiner grüner Kaktus" fegten jeden Wetterfrust davon.Auf die fröhliche Schiene setzten auch Sylvia Schulz und der Maxi-Chor, der mit "Ho Hey" und "Shake it off" Gute-Laune-Wellen durchs Publikum strömen ließ. In der Band Come2gether haben sich Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren zusammengefunden, um die von Werner "Leif" Wiesmeth an der SMS forcierte Rock-Pop-Tradition fortzuführen.Ein fetziges Beispiel für die lange Haltbarkeit solcher Grundlagen lieferten die mehr oder weniger gereiften Georgia Peaches. Die selbst deklarierten "Ex's und Oh's der SMS" rockten gleich beim ersten gemeinsamen Auftritt die Capitol-Bühne mit echten Klassikern, stimmten spontan ein "Happy Birthday" à la Stevie Wonder an und freuten sich riesig, ihre vorbereitete Zugabe mit den beschwingten Fans zu teilen.