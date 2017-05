Kultur Sulzbach-Rosenberg

15.05.2017

11

0 15.05.201711

(aks) "Hello, good morning, let's shake hands": Mit Musik fällt auch das Einleben in einer völlig fremden Welt leichter. Deshalb begrüßten Musikpädagogin Ursula Dümmler, Schulleiter Steffen Weber und Hans Lauterbach von "Sulzbach-Rosenberg hilft" gut ein Dutzend Flüchtlingskinder zu einem speziellen Förderprogramm in den Räumen der Städtischen Sing- und Musikschule (SMS).

Bei der besonderen Musikstunde wird gesungen, mit Orff-Instrumenten musiziert, Musik gehört und auf fröhliche Art und Weise Deutsch geübt. Dank des ehrenamtlichen Engagements der Leiterin und der Hilfe der Musikschule ist das Angebot kostenlos.Um die Organisation kümmern sich unter anderem "Sulzbach-Rosenberg hilft", die Bildungskoordinatorin des Landkreises sowie das Diakonische."Sulzbach-Rosenberg hilft": Die Gruppe hat es sich zur Aufgabe gemacht, Flüchtlingen zu helfen. Die Bürgerinitiative "Sulzbach-Rosenberg hilft" packt mit an, wenn es darum geht, deren dringende Probleme zu bewältigen, damit sie sich in ihrer neuen Umgebung zurechtfinden. Sie sollen die Chance erhalten, sich in die Gemeinschaft zu integrieren.