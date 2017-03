Kultur Sulzbach-Rosenberg

Ein Dutzend Solisten, eine Band, ein Symphonieorchester, 2000 Chorsänger und 10 000 Zuschauer: Das war das Pop-Oratorium "Luther" in der Olympiahalle in München. Dieter Falk und Michael Kunze haben für die Darstellung von Luthers Leben und Theologie aus Anlass des 500-jährigen Reformationsjubiläums prägnante Texte und eingängige Melodien verfasst. "Da müssen wir mitmachen", hatte der Gospelchor "Voices of Joy" aus Sulzbach-Rosenberg im vergangenen Sommer beschlossen. Nach einigen Proben reisten jetzt 18 Sänger nach München. Die Stimmung im Chor und auch im Publikum war unvergleichlich - beim Finale tanzten die Menschen in den Gängen zwischen den Sitzblöcken. "Ein unvergessliches Erlebnis - Gänsehaut pur", stellte eine Sängerin fest. Bild: gac