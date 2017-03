Kultur Sulzbach-Rosenberg

01.03.2017

01.03.2017

Am Sonntag, 5. März, geht es wieder rund im Stadtmuseum: Nach dem großen Interesse der letzten Jahre steht heuer bereits der 4. Sulzbacher Museumstag an. Von Mittelalter bis Maxhütte - an 19 Stationen, verteilt im gesamten Museum - erfahren die Besucher Spannendes über das Leben früher, aber auch über die Aktivitäten historischer Vereine.

Was macht eigentlich ein "Sarwürker" und wie funktioniert eine Wurfspindel? Neu sind heuer unter anderem Bierbrauen, Färben von Stoffen oder die Entwicklung des Sterbebildes. Wie wurde im Mittelalter Leder verziert oder das Kettenhemd eines Ritters gefertigt, wie entstand ein Renaissance-Wams, wie stellte man aus Pflanzen Räucherwerk und Medizin her? Eingebettet in die museale Umgebung sind auch Ahnenforschung, Krippenbau und mehr.Mitmachen darf man bei historischen Brettspielen, und man kann sich auch selbst eine Medaille prägen. Märchenerzählerin Tanja Weiß lässt in der aktuellen Sonderausstellung die Zeit Kaiser Karls IV. (11 und 14.30 Uhr) und in der Schlossabteilung die Kaiserin Bertha von Sulzbach lebendig werden, Zeitzeugen schildern Anekdoten und Geschichten von Bergbau und Maxhütte.Es präsentieren sich die Historische Gruppe Stiber-Fähnlein (mit mehreren Gruppen/Themen), der Verein Dreißigjähriger Krieg/Gernots Gefolge, der Hüttenverein, der Rosenberger Krippenweg und andere. Eintritt 1,50 Euro, Kinder 1 Euro. Das Stadtmuseum ist an diesem Tag von 10 bis 16.30 Uhr geöffnet.