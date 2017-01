Kultur Sulzbach-Rosenberg

31.01.2017

11

0 31.01.201711

Es passiert oft, dass man ihn mit "Herr Kommissar" oder "Herr Batic" anspricht, denn seit über 25 Jahren spielt er den Kommissar Ivo Batic im ARD-Tatort aus München. Grund genug, sich nun auch selbst zum Ermittler zu machen, dachte Miroslav Nemec. Und er hat einen Krimi geschrieben.

Der erste Fall

Teils humorvoll

Die rund 180 Leute, die sich trotz Eisregens ins Capitol gewagt haben, sind wohl nicht alle Krimi-begeistert, sicher aber Fans von Ivo Batic oder Miroslav Nemec - oder von beiden. Der Schauspieler hat nach seiner autobiografischen Erzählung "Miroslav - Jugoslav" einen Krimi geschrieben, mit sich als Hauptfigur. "Die Toten von der Falkneralm" heißt das 2016 im Knaus-Verlag erschienene Buch, mit dem Zusatz "Mein erster Fall", was wohl auf Fortsetzungen hinweist.Buchhändler Ralf Volkert, dem es gelang, den prominenten Autor nach Sulzbach-Rosenberg zu locken, hat das "Derrick" gerade noch verschluckt, als er den Tatort-Kommissar auf der Bühne des ehemaligen Kinos - in Film-Kulisse also - begrüßte. Sein Fast-Versprecher resultiert aus der Tatsache, dass Miroslav Nemec beim "Alten" und auch bei "Derrick" Ganoven gespielt hat, bevor er im Tatort die Seiten wechselte.Zum Warm-up vor der eigentlichen Lesung gibt Nemec kleine Anekdoten zum Besten, von der älteren Dame, die in ihm den Bergdoktor erkennt, oder der jungen Frau an diesem Tag im Zug, die für ihre Mutter keine Eintrittskarte mehr bekommen hatte. Natürlich schaltete Nemec sich ein und erhält viel Applaus, als er die Dame im Publikum begrüßen kann. Dann erst setzt er die Brille auf und legt seine Manuskriptseiten zurecht. "Für Nemec ist dies der erste Fall", sagt er, für Batic nicht.Im Roman reist Nemec zu einer Lesung auf eine abgelegene Alm. Kurz nach seiner Ankunft bricht ein schrecklicher Sturm über das Hotel herein, und Stargast Nemec ist mit seinem Publikum gefangen. Als wenn das nicht schlimm genug wäre, wird in der Unterkunft plötzlich ein Mann nach dem anderen ermordet. Einer schwimmt tot im Pool, ein anderer bekommt beim Rauchen Dachziegel auf den Kopf. Nemec und ein anderer Gast, eine Polizeimeisterin, beginnen zu zweifeln, ob alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Wie sich der Kriminalfall aufklärt, bleibt natürlich im Dunkeln, das Buch soll ja schließlich verkauft werden.Zwei Jahre hat Nemec mit Hilfe eines Ghostwriters an seinem Krimidebüt gearbeitet. Er liefert seinem Publikum keine nervenaufreibende Handlung, sondern erzählt augenzwinkernd, teils humorvoll die Geschichte eines Mannes, der seiner Rolle als Kommissar nicht entkommen kann. Die Zuhörer sind gefesselt, meist ist es atemlos still im Capitol, nicht umsonst ist Nemec ein Mime, der seine Geschichte nicht nur liest, sondern auch spielt. "Wie geht's euch, alles gut?", fragt er nach der Pause, bittet um Entschuldigung wegen seiner etwas angegriffenen Stimme.Das "mörderische Wochenende" hat dem Publikum so gefallen, dass Nemec den begeisterten Applaus mit einem weiteren Kapitel aus dem Buch belohnt. Was folgt, ist der Dank Ralf Volkerts in Form eines Buches und einer Havanna-Zigarre, der Hinweis auf den Verkauf der Bücher und der Audio-CD des Künstlers und das Signieren: Lang ist die Schlange, die seine schwungvolle Unterschrift im "Falkneralm-Krimi" haben möchte.