18.04.2017

"Einen Roman schreiben ohne einen Roman zu schreiben": Auf diese Botschaft legt Schriftsteller Fiston Mwanza Mujila besonderen Wert. Am Donnerstag, 27. April, ist er um 19.30 Uhr zusammen mit dem Saxofonisten Patrick Dunst und seinem stakkatohaft rhythmisierten Erstlingswerk "Tram 83" live im Literaturhaus Oberpfalz, (Rosenberger Str. 9) in Sulzbach-Rosenberg. Die Kritik lobt den von Katharina Meyer und Lena Müller übersetzten Roman in höchsten Tönen, gerade weil er bei Handlung und Umsetzung so abseits des Mainstreams liegt. Fiston Mwanza Mujila hat auf seiner Internetseite bei Hanser Literaturverlage fünf Fragen beantwortet: Dabei gibt der in der Demokratischen Republik Kongo geborene und heute an der Universität Graz/Österreich lehrende Autor Auskunft über sein Gespür für die Kombination aus Text und Musik. So sei sein Roman konzipiert wie eine Partitur und gebaut wie ein Jazzorchester mit den typischen Schwerpunkten Harmonie, Improvisation und Solo-Stücken.

Mitten in Afrika

Der Kongolese schätzt Achebe, García Márquez und Aimé Césaire. Nach Österreich verschlagen hat den erklärten Literaturliebhaber die Laune des Schicksals. Mittlerweile fühlt er sich dort wie in einem zweiten Zuhause. Seinem ersten Zuhause setzt er mit "Tram 83" ein literarisches Denkmal. Der Fokus liegt auf einem gleichnamigen Nachtclub in einer abgewirtschafteten Stadt mitten in Afrika. Auf diesem Tummelplatz verlorener Seelen finden auch die Hauptfiguren Lucien, der Schriftsteller, und Requiem, der alerte Ganove, ihre Bühne. So ruppig wie die plastisch geschilderten Lebensumstände, so nüchtern wie der aufgefaltete Ablauf der täglichen Katastrophen, so zwingend hält Mwanza Mujila seine Leser fest in dem traumatischen Kosmos zwischen Krieg und Korruption, Hoffnungslosigkeit und Freundschaft.Bei der von der Buchhandlung Volkert veranstalteten Lesung wird Fiston Mwanza Mujila auch Kostproben aus dem französischen Original vortragen, Saxofonist Patrick Dunst übernimmt den jazzigen Musikpart.___Karten beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter Telefon: 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/8729-0 sowie www.nt-ticket.de.