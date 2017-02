Kultur Sulzbach-Rosenberg

Da montags meist der eigene Zapfhahn unbeansprucht bleibt, nutzen Wirte einen solchen Tag, um selbst einmal zu feiern und entspannte Stunden zu erleben. Beste Gelegenheit dazu bietet alljährlich die "Nacht der Gastronomie", welche die Handschrift der Ortsgruppe Sulzbach-Rosenberg des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes trägt. An der Spitze nach wie vor Inge Girbert, die im Wagnersaal neben zahlreichen Gastronomen und ihren Stammgästen auch eine große Schar von Freunden des guten Geschmacks begrüßen konnte. Besonders freute die Vorsitzende das Interesse der Sponsoren sowie von Hans-Jürgen Nägerl und Norbert Stöckl, die auf Bezirks- und Kreisebene an der Spitze des Hotel- und Gaststättenverbandes stehen. Für Aufsehen sorgte beim Ball wieder einmal die Faschingsgesellschaft Knappnesia mit einem furiosen Show- und Tanzprogramm. Neben den Gardetänzen begeisterten die jungen Akteure mit der bunten Oscar-Show, die einen weiten Bogen von Dirty Dancing, Fame und Moulin Rouge bis hin zu Titanic und dem König der Löwen spannte.

Farbenpracht, Kostümvielfalt und tänzerisches Können sorgten für Beifallsstürme. Kein Auge trocken blieb schließlich beim Männerballett der Knappnesia unter dem Motto "Bauer sucht Frau". Ansonsten ließen sich die Wirte in Großenfalz von der Band "Sunny Sound" verwöhnen.Gegen Mitternacht wurden die Tickets zu Losen: Zu gewinnen gab es jeweils ein Abendessen für zwei Personen im Palazzo in Nürnberg bei Alexander Herrmann (1.), im Soulfood in Auerbach (2.) sowie im Landhotel Neukirchener Hof (3.). Stärkung für die finalen Tanzrunden brachten den Wirten zu später Stunde die traditionellen Weißwürste.