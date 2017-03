Kultur Sulzbach-Rosenberg

Nava Ebrahimi, 1978 in Teheran geboren, studierte Journalismus und Volkswirtschaften in Köln. Sie arbeitete unter anderem als Redakteurin bei der Financial Times Deutschland und als Nahost-Referentin für die Bundesagentur für Außenwirtschaft. Heute lebt sie mit ihrer Familie in Graz.

Nach einigen Kurzgeschichten veröffentlicht sie zur Leipziger Buchmesse ihren ersten Roman "Sehzehn Wörter", den sie am Mittwoch, 29. März, um 19.30 Uhr im Literaturhaus Oberpfalz vorstellt. Die Moderation übernimmt Patricia Preuß, Programmleiterin des Literaturhauses.Zum Inhalt des Romans: Als ihre Großmutter stirbt, diese eigenwillige Frau, die stets einen unpassenden Witz parat hatte, beschließt Hauptfigur Mona, ein letztes Mal in den Iran zu fliegen. Der Rückflug in ihr Kölner Leben zwischen Coworking und Clubszene ist schon gebucht. Doch dann überredet sie ihr iranischer Langzeitliebhaber Ramin zu einem Abschiedstrip nach Bam, in jene Stadt, die fünf Jahre zuvor von einem Erdbeben komplett zerstört wurde.Die Fahrt wird für Mona zu einer Konfrontation mit ihrer eigenen Identität und ihrer Herkunft, über die so vieles im Ungewissen ist. "Sechzehn Wörter" aus der Großmutter-Sprache der Kindheit - iranische Wörter, die mit Erinnerungen und Ahnungen angefüllt sind - führen durch den Roman und mitten hinein in ein Familiengeheimnis.Der Eintritt kostet sieben Euro, ermäßigt fünf Euro. Reservierungen und Informationen unter 09661/815959-0 oder info@literaturarchiv.de.