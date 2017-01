Kultur Sulzbach-Rosenberg

27.01.2017

Mit vier vielversprechenden Kinder- und Jugendbuchautoren startet die Reihe "Lesen verleiht Flügel" in eine neue Runde durch Grund-, Mittel-, Realschulen und Gymnasien im Landkreis. Zum Auftakt am Montag und Dienstag, 6./7. Februar, in Sulzbach-Rosenberg wartet gleich ein echtes Erlebnis.

Schriftstellerin Isabel Abedi, unter anderem bekannt durch ihre vielbändige "Lola"-Reihe, stellt den Schülern der Krötensee-Mittelschule, der Walter-Höllerer-Realschule und des HCA-Gymnasiums ihre spannenden Romane "Verbotene Welt" und "Imago" vor. Ende März übernehmen Dagmar Geisler ("Wanda") und Meike Haberstock ("Anton") den Platz am Lesepult.Für den Abschluss des nächsten Abstechers ins Bücheruniversum Mitte Mai hat Veranstalter Ralf Volkert Rüdiger Bertram gewinnen können. Als spendable Förderer der Lesefreude sind wieder die Raiffeisenbanken mit im Boot.