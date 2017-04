Kultur Sulzbach-Rosenberg

24.04.2017

8

0 24.04.2017

"All you need is Bach" hatte Dekanatskantor Gerd Hennecke das Programm für seine Orgelmatinee zum Marktsonntag benannt. Er hielt Wort.

Die Darbietung begann tatsächlich mit der Dorischen Toccata und Fuga des Großmeisters, die Hennecke kraftvoll und majestätisch interpretierte. Dann zeigte der Organist aber unverzüglich, dass Musik- und Klassikliebhaber auch anderes als Bach brauchen können. Hans Friedrich Micheelsen (1902-1973) beispielsweise.Er gilt als ein Erneuerer der evangelischen Kirchenmusik, indem er Bachs Formen aufgriff und auch ähnlich grandiose Akkorde verwendete. Das wurde bei Micheelsens Orgelkonzert über die österliche Weise "Es sungen drei Engel einen süßen Gesang" deutlich. Drei Sätze Toccata, Kanzona und Fuga zeigten eine althergebrachte Form auf. Die höchst virtuose Gestaltung und die modernen Harmonien, die Hennecke mit einer farbigen Registratur zum Leuchten brachte, trugen das Werk aber in die Gegenwart. Das Publikum applaudierte kräftig.Nach dem Konzert führte Günter Schultheiß, Vertrauensmann des Kirchenvorstands, eine große Gruppe interessierter Besucher durch die denkmalgeschützte Christuskirche und stieg mit ihnen auch auf den Kirchturm, um die weite Aussicht zu bewundern. Viel tiefer unten, im Gemeindesaal, lud der Kindergarten An der Allee in seine Kaffeestube ein. Während die Erwachsenen sich bei Kuchen und heißen Getränken ausruhten, konnten die Kinder Fensterbilder basteln.