Kultur Sulzbach-Rosenberg

24.02.2017

3

0 24.02.2017

Die Klangfarben von Blechbläsern sind sehr vielfältig. Das zu zeigen, hat sich der Posaunenchor Colours of Brass mit seinem Programm "Im blauen G'wand" vorgenommen. Die zehn Musiker begeisterten die Zuhörer in der fast vollen Christuskirche.

"Die Farbe Blau ist die vielfältigste Farbe in der Bibel", sagte Dekanatskantor Gerd Hennecke, nachdem er die Musiker und die zahlreichen Besucher des Konzerts "an diesem fast sommerlichen Nachmittag" begrüßt hatte. Aus dieser Sicht sei der Titel des Programms auch religiös interpretierbar.Das Ensemble trat mit einem kleinen Sketch auf und spielte als erstes Stück eine prächtige Fanfare mit vier Aida-Trompeten. Dieses Instrument ist von dem Pariser Instrumentenbauer Adolphe Sax speziell für Giuseppe Verdis Oper "Aida" entwickelt worden. Es hat einen sehr mächtigen Klang, ist etwa 1,5 Meter lang und hat nur ein Ventil.Der Schwerpunkt des Programms "Im blauen G'wand" lag auf moderner Posaunenchormusik wie "Fountain's Flourish" von Alun Cook oder "Spiritual Prayer" von Enrique Crespo. Die Vielseitigkeit der Colours of Brass zeigte sich aber vor allem darin, dass auch eine Sonate von Antonio Vivaldi, ein Chorsatz von Heinrich Schütz und ein bayerischer Zwiefacher nahtlos nebeneinander ins Konzert passten.Die Akustik der Christuskirche mit ihrem langen Nachhall begünstigt eher getragene Choralmusik, aber auch die "Brass Cats"-Suite von Chris Hazell mit ihren schnellen Läufen und den vielfältigen Klangeffekten mit Dämpfern kam dank der hervorragenden Koordination der Musiker sehr gut zur Geltung.Fast ausgelassen wurde die Stimmung, als im letzten Block eine zünftig-bayerische Muse erklang. Die Colours of Brass bekamen stehende Ovationen. Ein Sonderapplaus galt Lokalmatadorin Luisa Kretschmer aus Stifterslohe. Um es mit einem stadtbekannten ehemaligen Gastwirt zu sagen: "Wieder einkehr'n!"