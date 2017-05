Posaunenchor spielt auf der Schlossterrasse

Kultur Sulzbach-Rosenberg

"Der Mai ist gekommen": Unter diesem Motto lädt der Posaunenchor der Christuskirche am Sonntag, 7. Mai, um 17 Uhr zu einem Freiluftkonzert auf der Sulzbacher Schlossterrasse vor der Städtischen Sing- und Musikschule ein. "Der Glaube ist lebendig in der Sprache der Musik" betont Dekanatskantor Gerd Hennecke. Er hat in den vergangenen Monaten ein buntes Programm mit den elf Bläsern geübt. Die Auswahl der Werke reicht von Heinrich Schütz bis zu modernen Pop-Arrangements. Dazwischen erklingen bekannte Volkslieder wie "Wohlauf, die Luft geht frisch und rein" und "Ännchen von Tharau". Die Leitung des einstündigen Konzerts liegt in den Händen von Doreen Deyerl. Geistlicher Begleiter des Abends wird Pfarrer Dr. Kurz sein. Der Eintritt ist frei. Bild: exb