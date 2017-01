Kultur Sulzbach-Rosenberg

Lassen sich Ereignisse, die 70 Jahre auseinanderliegen, miteinander vergleichen? Diese Frage stellte sich bei der Präsentation des Filmes "Flucht und Heimat".

Eingeladen hatten Manfred Lehner, der Leiter der Volkshochschule (VHS), sowie Ulrike Zimmermann, VHS-Bildungs-Koordinatorin. Marian Mure, Leiterin des Zentrums für Sprachen, Mittel- und Osteuropa an der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH), freute sich über die große Zahl der Teilnehmer, einer bunten Mischung von Jung und Alt, Geflüchteten und Einheimischen. Das Filmprojekt wurde von der Stiftung EVZ (Erinnern, Verantwortung, Zukunft) finanziert und von 14 deutschen OTH-Studenten und 14 ukrainischen Studenten der Uni Tschernowitz (CHNO) ausgeführt.Binnen 14 Tagen, mit vielen Nachtschichten, reisten sie durch Deutschland und die Ukraine. Sie ließen sich aufregende und traurige Erlebnisse der Menschen erzählen. Unterstützt wurden sie von Projektleiterin Anna Wiesmeier, die die Kontakte zu den Interviewpartnern hergestellt hatte.Ihre Gesprächsteilnehmer schilderten, wie sie 1942 ihre Heimat Bukowina im damaligen Rumänien verlassen mussten und in den Westen, damals Kriegsgebiet, umgesiedelt wurden. Teilweise wurden sie zwangseinquartiert bei Menschen, die das gerne verhindert hätten.Ist Deutschland ihre Heimat geworden oder ist es Tschernowitz in der Ukraine geblieben? Menschen, die jüngst die Ukraine verlassen mussten, denn auch solche kamen zu Wort, haben immer noch Angst, wählten ihre Worte mit Bedacht oder haben Fragen nicht beantwortet. 2016 waren weltweit 65 Millionen Menschen auf der Flucht. Für Manfred Lehner sollte der Film dazu beitragen, Perspektiven anderer zu betrachten und zu verstehen. Deshalb waren auch Hans Lauterbach und Michael Kernl als Vertreter von "Sulzbach-Rosenberg hilft" eingeladen. Lauterbach machte deutlich, dass hinter Einzelschicksalen oft Dramen stehen, deren Dimensionen wir uns nicht vorstellen könnten.Auch von aktuellen Flüchtlingen trauten sich einige über ihre Situation zu reden. Gleichgültig, ob sie aus der Ukraine, Syrien oder Albanien kommen, auf die Frage, wo ihre Heimat sei, kamen diverse Antworten. Für einige ist das dort, wo die Familie ist, für andere ist es das Land, in dem die eigenen Rechte anerkannt werden. Vielleicht kann Deutschland für sie einmal zur Heimat werden.Vielleicht lassen sich Ereignisse, die 70 Jahre auseinanderliegen, lassen sich Syrien und die Ukraine nicht direkt miteinander vergleichen, doch zwischen dem Leid, das die Menschen damals wie heute, hier wie dort erleben mussten, kann man sehr wohl Parallelen ziehen: Integration eines Einzelnen kann nur gelingen, wenn Viele etwas dazu tun.