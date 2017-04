Kultur Sulzbach-Rosenberg

Eine heruntergekommene Großstadt in Afrika, wer hierher kommt, hat ein Ziel: Geld zu machen, egal wie. Das "Tram 83" ist der einzige Nachtclub der Stadt, ihr pulsierendes Zentrum. Verlierer und Gewinner, Profiteure und Prostituierte, Ex-Kindersoldaten und Studenten, sie alle treffen in dieser Höhle aufeinander, um sich zu vergessen.

Hier, an diesem von Kriegen, Korruption und Globalisierung gezeichneten Ort, sehen sich auch zwei ungleiche Freunde wieder: Lucien, der Schriftsteller, findet auf der Flucht vor Erpressung und Zensur Schutz bei Requiem, der sich durch das Leben gaunert... Rhythmisch und rau erzählt Mwanza Mujila in seinem Debütroman ihre Geschichte, mit einem Drive, der an die Musik von John Coltrane erinnert. "Tram 83" ist sein erster Roman, für den er bereits zahlreiche Preise erhielt. Aus diesem Roman liest am Donnerstag, 27. April, um 19.30 Uhr im Literaturhaus Oberpfalz in Sulzbach-Rosenberg. Der Musiker Patrick Dunst bietet die passende musikalische Begleitung zu Fiston Mwanza Mujilas Leseperformance in der Tradition afrikanischer Erzähler. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, bei der"Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie en NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: hfz