Kultur Sulzbach-Rosenberg

01.05.2017

0 01.05.2017

Seinem Künstlernamen gerecht wurde er erst bei den Zugaben. Dann sprang der "Blonde Engel" mit nacktem Oberkörper und Engelsflügeln auf die Bühne, als "ein Geschenk des Himmels", wie er in der Presse beschrieben wird. Die langen Locken allerdings mussten einer Kurzhaarfrisur oder Perücken weichen.

Aberwitzige Lieder

Gegen den Schlager

Felix Schobesberger, so ist der bürgerliche Name des Oberösterreichers aus Linz, steht seit zehn Jahren auf der Bühne, hat fünf CDs aufgenommen, zahlreiche Preise eingeheimst. Vom Kleinkunst-Olymp stieg er schon mehrfach hinüber in den Seidel-Saal, hat hier sein Publikum, das begeistert bejaht, wenn er eingangs fragt: "Are you ready, Sulzbach-Rosenberg?"Wortgewaltig, schelmisch, spitzbübisch und klug, das sind die Attribute, mit denen der Unterhalter und Musiker zu beschreiben ist, einer, der mit viel Ironie und österreichischem Schmäh abstruse Geschichten erzählt, aberwitzige Lieder singt und viel und schnell spricht.Dass seine langen Locken einem Kurzhaarschnitt weichen mussten, begründet der Blonde Engel in aller Offenheit mit einer Chemotherapie - "auch Engel werden davon nicht verschont" - beruhigt seine Fans aber, die erste Nachuntersuchung sei okay gewesen. Dafür hat er Perücken mitgebracht, kurz oder lang, alle blond, die seine Geschichten und Lieder optisch ergänzen. Eine "lässige Location" nennt er den Seidel-Saal und gibt sein Wissen über Druck-Fachbegriffe wie Punze, Dikte, Schusterjunge und Hurensohn weiter mit dem Kommentar: "Habt's was glernt vom Blonden Engel".Was alles an Talenten in ihm steckt, wird klar, wenn der Engel zur Gitarre greift und zu singen beginnt. Nicht nur, dass er seine Stimme in Höhen schrauben oder Tiefen senken kann, auch mit seiner Gitarre wechselt er spielerisch die Rhythmen von Rock über Blues bis zu Reggae und Jazz, setzt Mimik und Gestik ein. "Das schnellste Mundwerk im Garten Eden" wird der Linzer mit Recht genannt. In atemberaubenden Tempo beschreibt er 40 000 Jahre Mediengeschichte von der Höhlenmalerei über den Buchdruck bis zum digitalen Zeitalter, imitiert den Presley-Elvis, beklagt sich pingelig über Probleme in den Hotels - das alles geistreich, mit fein gedrechselten Wortspielen, Witz und Humor.Mit Lust verreißt er die deutschen Schlager und ihre oft dümmlichen Formulierungen. "Des deutschen Schlagers Achillesferse ist sein Text", spottet er und beweist, dass es "auf der Straße nach San Fernando" gar kein "Mendocino" gibt. Seine besondere Kunst und das größte Vergnügen für das Publikum im Seidel-Saal sind die Aus-dem-Stand-Songs, die der Künstler nach Zurufen aus dem Publikum spontan textet und singt. Heimat, erneuerbare Energien, Außerirdische, Sex, Stau und "Friede auf Erden-Mann", selbst die unterschiedlichsten Begriffe kann er mit Fantasie und Witz zu intelligenten Stegreif-Songs verarbeiten. Dass viele Musik-Experten im Saal sind, zeigt sich, als der Blonde Engel mit ein paar Anfangs-Akkorden auf seiner Gitarre bekannte Musikstücke und Interpreten erraten lässt."I hoff', dass die Leit begeistert hoamgenga und trotzdem gnua hom", sagt er zum Schluss, nachdem er im Engelskostüm mit Flügeln und Lockenperücke Abschied nimmt vom "besten Publikum in Sulzbach-Rosenberg" und dann fast kein Ende findet mit Erzählen und Singen und Gitarre spielen. Es hat wohl auch ihm gefallen im Seidel-Saal - das spricht für seine Gäste.