Reformations-Bier kommt bei der Geistlichkeit an

Kultur Sulzbach-Rosenberg

09.04.2017

Zu einer kleinen ökumenischen Feierstunde geriet der erste Probetrunk des vom Fuchsbeck-Bräu Armin Ertel eingebrauten Reformations-Bieres. 13 Prozent Stammwürze und 5,5 Prozent Alkohol sind die Basisdaten des bernsteinfarbenen Trunkes, der den Gaumen mit einer feinen Karamell-Note und einem fruchtig-herben Hopfenabgang erfreut.

"Am Ostersonntag, 17. April, werden wir um 17 Uhr in der Marienkirche gemeinsam die Auferstehung feiern, und danach ebenso ökumenisch den Bieranstich beim Fuchsbeck", kündigten der evangelische Dekan Karlhermann Schötz, sein katholischer Amtsbruder Dekan Walter Hellauer und der evangelische Stadtpfarrer Dr. Roland Kurz an.Dann wird der köstliche, erfrischende Gerstensaft auch in Flaschen zu haben sein, mit einem eigens für das Reformations-Bier künstlerisch gestalteten Etikett.