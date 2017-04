Kultur Sulzbach-Rosenberg

Volles Haus im Seidel-Saal. Fast ausverkauft, keine fünf Leute hätten noch Platz gefunden, hieß es. Ashonte "Dolo" Lee war der Grund dafür, der mit seiner Neo-Soul-Band Righteous Kill für einen höchst groovenden Abend in der Stadtmitte sorgte.

Bester Vorverkauf

Tolles Erlebnis

(brü) Dolo spannt mit seiner Band einen musikalischen Bogen von modernem Neo-Soul über Hip-Hop und frischem R'n'B bis zu Gospel. Mit seiner tiefschwarzen Stimme ist er dabei nicht nur das Kraftwerk der Band, sondern auch Power-Frontmann auf musikalisch höchstem Niveau. So wurde es verkündet im Vorfeld des Auftritts. Diesen Funk über Hip Hop bis hin zu Old-School-Soul durften die Gäste dabei nun live erleben. Und dies zu einer kleinen Premiere: "Wir haben heute erstmals nicht alles bestuhlt, vor der Bühne könnt ihr ausgiebig tanzen", begrüßte Peter Geiger als Vorsitzender des Förderkreis Historische Druckerei Seidel das Publikum."Und sollten Stühle fehlen, dann sagt einfach kurz Bescheid. Den anderen wünsche ich viel Spaß beim Tanzen, bei meinem Versprechen: Das wird heute ein super Konzert."Neben Eigenkompositionen standen Songs von Lucy Pearl, Stevie Wonder, Pharrell Williams oder auch Alicia Keys auf dem Programm von Ashonte "Dolo" Lee, Karen Firlej und Mandy Wewer (Vocals), Toby Mayerl am Keyboard, Frank Holderied (Schlagzeug), Michael Dandorfer mit Gitarre und Stephan Nachreiner am Bass.Dies kam bestens an. Bereits kurz nach Beginn des Konzerts zog Geiger bereits ein erstes Resümee: "Die Resonanz auf den Auftritt ist einfach sehr gut. Wir hatten den besten Vorverkauf, den wir bisher hier verzeichnen konnten. Und wenn man sieht, dass es den Gästen von den ersten Takten an gefällt, dann gefällt es auch uns."Dabei freute es den Vorsitzenden, dass die Kleinkunstbühne in der Herzogstadt nicht nur mit diesem Konzert ein Anziehungspunkt für Gäste aus nah und fern sei. "Wir haben eine Bühne, die weit in der Region bekannt ist. Das Publikum kommt nicht nur wie heute zu gut 25 Konzerten im Jahr aus Stuttgart oder München. Wir wirken aber auch viel in die Region hinein, was natürlich auch eine Bereicherung für die Stadt ist."Für Ashonte "Dolo" Lee, den Wahl-Sulzbach-Rosenberger aus Georgia, war es bereits zur Pause ein tolles Erlebnis, nach knapp einem Jahr wieder in der Heimat aufzutreten: "Es ist einfach wunderbar, es ist ein sehr fröhliches Publikum, jeder ist dabei und alles ist einfach super."Auch Sängerin Mandy Wewer war begeistert: "Der Auftritt war mega cool, das Publikum super drauf. Anfangs muss man natürlich etwas motivieren. Aber wir machen immer Party, und das Publikum hat entsprechend mitgezogen."