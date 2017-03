Kultur Sulzbach-Rosenberg

"Righteous Kill" ist die Neo-Soul-Band des "The Voice of Germany"-Stars Ashonte "Dolo" Lee. Das groovende Fundament der Band ist die komplette Rhythmusgruppe der bekannten Funkband Grand Slamm.

Der stimmgewaltige Dolo wird von den beiden Damen Mandy Wewer und brandneu auch Karen Firlej, ebenfalls bekannt von "The Voice of Germany", unterstützt. Lee und Co. Spannen einen energetischen Bogen von modernen Neo-Soul über Hip-Hop und frischem R'n'B bis zu Gospel. Das Konzert findet am Freitag, 7. April , ab 20 Uhr auf der Kleinkunstbühne der Historischen Druckerei Seidel in Sulzbach-Rosenberg statt. Karten gibt es bei NT-Ticket . Bild: hfz