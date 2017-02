Kultur Sulzbach-Rosenberg

19.02.2017

19.02.2017

Nicht das Capitol in Washington, sondern der alte Kino-Tempel in der Herzogstadt war am Samstag Schauplatz für die Rocky Horror Picture Show - ein skurriles Spektakel, das aber seit mehr als 40 Jahren Theater- und Kinosäle füllt. Vom ersten Tag an glänzten nicht nur die Musicaldarsteller mit ihrem Outfit, auch das Publikum lungerte als ausgeflippter Wissenschaftler Dr. Frank N. Furter und seine Retortenschöpfung Rocky oder als verliebte Brad Majors und Janet Weiss rum. So füllte sich am Samstag auch das Capitol mit fantasievollen Masken, auch solche, die in der Rocky Horror Picture Show bisher nicht zu finden waren. Die Maskerade war's wert, der Eintritt günstiger. Die verrückte Show um den irren Wissenschaftler wurde 1975 verfilmt und flimmert seither auf den Kinoleinwänden, am Samstag eben im Capitol, wo sich das Kultopf-Team, "maskeradisch" gesehen, mächtig angestrengt hatte. Schrill und sexy die Mädels, dem Wahnsinn nahe Dr. Frank N. Furter und seine auch nicht weniger wirren Gesellen. So bittet in einer düsteren Novembernacht das Pärchen Janet Weiss und Brad Majors wegen einer Reifenpanne im nahegelegenen Schloss um Hilfe, will eigentlich nur telefonieren, aber was den Verliebten dann widerfährt, können sie für den Rest ihres Lebens nicht mehr vergessen. Dr. Frank N. Furter aus der fernen Galaxie Transylvania mixt sich im Reagenzglas seinen Rocky zusammen, lebt in seiner sexuellen Fantasiewelt, schockiert sein Umfeld, aber wie alle Märchen, kommen Janet und Brad mit dem Schrecken davon und leben auf der Kinoleinwand sicher auch noch die nächsten vierzig Jahre. Bild: gf