Kultur Sulzbach-Rosenberg

29.03.2017

Deftig war es, aber nicht nur. Beim dritten Abend des Festivals moderner Volxmusik erklangen Blech und Saiten, wurde erzählt und gedichtet und vor allem gesungen. Und wer die Augen zumachte, der wähnte sogar "Grand old Satchmo" im Seidel-Saal.

Ungewöhnlicher Musikmix

Zechfrei unterwegs

(hka) Die Kulturwerkstatt hatte diesmal heimische Künstler engagiert: Das Musiker-Ehepaar Ingrid und Franz Gericke aus Schnaittenbach und Josef Donhauser aus Etzelwang sind die Blechernen Sait'n. Stefan Thumann aus dem Nachbarlandkreis Neumarkt ist ihnen 2014 "übern Weg gloffa". Seitdem ergänzt der Mundartautor die musikalischen Beiträge mit seinen Geschichten und Gedichten.Die Instrumentenkombination Zither (Ingrid Gericke), Gitarre (Josef Donhauser) und Tuba (Franz Gericke) ist ungewöhnlich, ebenso der Mix ihrer Musik. Sie können bodenständige bayerische Volksmusik ebenso wie Ragtime, alte Schlager, Rock'n' Roll und Couplets mit selbst gemachten Texten.Das ganz Besondere aber kann nur Franz Gericke: Er ist Louis Armstrong. Mit der bekannt rauen Stimme von Satchmo erweckt er dessen Hits zu neuem Leben, "High Society", "Hallo Dolly", "When the saints go marching in" "What a wonderful world" und viele andere. Es strenge ihn nicht an, Satchmo zu imitieren, sagt er. Er habe auch schon wie Marilyn Monroe und Demis Roussos gesungen. Und liefert den Beweis im letzten Song des Abends, als ihm in "Uncle Satchmos Lullaby" auch die Kinderstimme gelingt.Ingrid Gericke spielt die Zither auf einem schräg stehenden Tisch, das Publikum soll ihre Fingerfertigkeit sehen. Leicht wirkt das, wie sie ihre Saiten zupft, daneben Couplets mit frechen Texten singt, die "hantige" Ehefrau macht, die "as Geld fürs Wirtshaus rausrucka" soll und sich mokiert über die neue Sucht "Online sein". Ihre Zither begleitet Josef Donhauser mit seiner Gitarre, trägt eigene Kompositionen bei und singt mit.Wenn Franz Gericke nicht singt, bläst er die Tuba, begeistert mit deftigen Liedern, kann aber auch mit wunderbarem Bass zusammen mit seiner Frau ganz zart von der Liebe singen. Er kann springen auf der Bühne, spielt die Tuba auch einmal im Liegen und verteilt Rosen an die weiblichen Fans im Saal.Natürlich ist neben der Musik die leibliche Fülle der Gerickes wohl auch ihr Markenzeichen. In Dirndl und Lederhose sind sie die typischen Bayern, waren dies sicher auch bei ihren Auftritten in den USA, Russland und Tschechien. "Den Musikanten werden meist Essen und Trinken bezahlt", begründet Ingrid augenzwinkernd ihre Pfunde, und ihr Mann fragt: "Wou kummt denn blouß mei Wamperl her?"Mit Geschichten aus dem täglichen Leben unterhält der Mundartdichter Stefan Thumann. Sein Stress beim Einkauf im Supermarkt, der nächtliche Kampf mit der "Muckn" im Schlafzimmer, die nervige Frage der Ehefrau "Wenn i ner wissat, wos i azöign soll" ist, dem Beifall nach, vielen Anwesenden nicht fremd. Vom Vollmond und dem nächtlichen Katzengeschrei erzählt er, schwärmt von der Dame aus seinem Navi.Durchgeschwitzt und ein wenig erschöpft sind sie am Ende des Abends alle vier, die Blechernen Sait'n und ihr Moderator. Den Zugabe-Rufen kommen sie trotzdem nach. Ihr Repertoire schließt mit Gegensätzen: Einem ruhigen Liebeslied, in dem der schöne Bass Franz Gerickes zur Geltung kommt und der Geschichte vom Nacktschneck, in der er ganz Komödiant sein darf.