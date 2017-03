Kultur Sulzbach-Rosenberg

17.03.2017

19

0 17.03.201719

Das älteste Wirtshaus der Herzogstadt war am Mittwochabend brechend voll. Sepp Lösch und Hobbo Royer waren als zwei Suderer angekündigt, die über ihre Laktosetoleranz und die beengten Räumlichkeiten in der Landkutsche philosophieren wollten.

Frühstück mit dem Vogel

Die Frucht der Sünde

Was Neues im Programm

Wer bisher glaubte, das zerfledderte Redemanuskript wäre eine Erfindung von Norbert Neugirg, dem Kommandanten der Altneihauser Feierwehrkapell'n, wurde in der Landkutsche eines Besseren belehrt. Schon Jahrzehnte vorher hat Sepp Lösch seine Gedanken auf zerknittertem Papier niedergeschrieben. Vor allem, wen er bei der Begrüßung erwähnen muss.Die Anverwandten sah er in der Landkutschn, d' Stoodfrackn, Bauernfünfer und Sauschneider, Eingeborene und Zougroaste, Bettelmusikanten, Handwerksburschen, Oberpfälzer Muhhackl, preußische Fischköpf und fränkische Überläufer.Mit der Gesundheit hätte jeder Mensch seine Probleme, meinten Sepp und Hobbo, denn mehrere Ärzte hätten bei ihnen die gleiche Krankheit diagnostiziert. Der "Laktosetoleranz" könne man nur mit vorsichtigem Essen und Trinken und noch mehr Einkehrtagen gegensteuern. Dafür begutachten beide eine Speisekarte, die Schlachtschüssel, Schäuferl und Knöcherlsulz anbietet. Dann sinniert der Sepp über Veganer, die vermutlich mit dem Raumschiff Orion von der Vega angereist seien. Weitere Essensgestörte seien die Fruktarier, die nur essen, was vom Baum fällt. Denn Früchte dürfe man nicht pflücken, da werde der Baum verletzt. Gerne frühstücke er mit seinem Vogel, verrät der Sepp. Der Vogel bekomme ein Korn, er trinke einen Korn - und das Frühstück ziehe sich hin. Die beiden Kirwa-Urgesteine zitierten aus dem Bayerischen Dekameron von Oskar Maria Graf, einem lustvoll frivolen Werk. Der Sepp denkt über die Anatomie von Männern und Frauen nach, aber bei den Frauen schaut's eben schöner aus.Der Hobbo liest die Geschichte von dem "Ratzn", in der ein Bauer nächtens in die Kammer der Magd kommt und alles "Gschamige" sieht, weil die Magd vor dem Bett kniet und den Ratzn unter dem Bett sucht. Der Bauer glaubt ihr, geht wieder, die Magd öffnet ihr Kammerfenster und lässt den Knecht rein: "Denn heut Nacht schaut der Bauer nimmer nach."Ludwig Thomas Filser-Briefe dürfen natürlich auch nicht fehlen: Eine Dame aus dem Milieu schreibt an den Ökonom und Abgeordneten Josef Filser, dass er ihr die Mädchenblüte zerstört habe, und nun spüre sie die Frucht der Sünde unter dem Herzen. 800 Mark solle er bezahlen, sonst gehe sie ins Wasser. Der Filser schiebt die Schuld dem Korbinian zu: Er habe ihn zum Umgang mit den "Schlampen" verführt und solle die 800 Mark zahlen. Dazwischen erzählt Hobbo von Sepps Missgeschick mit dem Knöcherl. Zuerst habe er im Wirtshaus ein Knöcherl gegessen, hernach auf der Straße sei er dann ausgerutscht und habe sich dabei den Knöchel gebrochen. Da müsse es doch einen Zusammenhang geben. Im Krankenhaus sei er dann im "Magnetresidenzfotographen" untersucht worden, und man habe ihn für einige Zeit stationär behandelt.Mit Karl Valentin beschäftigte sich Hobbo Royer. Wie kein anderer habe Valentin pointenreich mit Worten gespielt. Im Gerichtsprotokoll anno 1937 ging es um gegenseitige Beleidigungen mit Rindvieh, blöde Gans oder dumme Sau. Neu ins Programm hatten die beiden Suderer Georg Queri genommen, aus dessen Buch "Kraftbayerisch" sie die Hymne auf den Bauernstand zum Besten gaben. Garniert wurde das Spektakel mit eignenen Mundart-Gedichten und Anekdoten aus ihrem schier unerschöpflichen Fundus.Musikalisch begleiteten Tri Hudebnici mit dem Meier-Wastl aus Stockau (Tuba), dem Leugner Schorsch (Klarinette) und Klaus Hauenstein (Quetschn). Eine Neuauflage von "Sudern beim Pamler" ist für den Spätherbst angekündigt.