Kultur Sulzbach-Rosenberg

28.12.2016

27

0 28.12.201627

Die Konzertreihe des Förderkreises der Historischen Druckerei Seidel geht am Freitag, 13. Januar 2017 mit dem Trio Tanquoray in die nächste Runde. Das Trio steht mit seinem neuen Bühnenprogramm "In a Funky Way" ab 20 Uhr auf der Kleinkunstbühne in Sulzbach-Rosenberg.

Tanquoray ist das neue All-Star-Projekt von Toby Mayerl, Michael Deiml und Ashonte "Dolo" Lee. Mit ihren Stammbands "Grand Slam" und "Los Dos y Companeros" sind die drei Vollblutmusiker deutschlandweit unterwegs. Dass es nicht immer einer 11-Mann starken Combo bedarf, um das Publikum in Stimmung, ja vielleicht sogar auf die Tanzfläche zu bringen, wollen die drei Herren nun mit dieser neuen Konstellation beweisen. Ihr Repertoire reicht von Soul-Klassikern über R&B, von Gospel bis Country, von Pop bis zu musikalischen Überraschungen. Karten gibt es bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie auf www.nt-ticket.de