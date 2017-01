Kultur Sulzbach-Rosenberg

In der Konzertreihe des Förderkreises der Historischen Druckerei Seidel steht am Freitag, 3. Februar , Diana Laden mit der Band "Blue Heat" auf der Kleinkunstbühne in Sulzbach-Rosenberg. Die Band um die stimmgewaltige Diana Laden bringt Souljazz der 60er und funkigen Blues der 90er Jahre auf die Bühne. Das Quintett interpretiert die Songs auf eine ganz eigene Art. Die Besetzung der Band aus Franken: Gitarrist Jürgen Schottenhamml, Saxofonist Stephan Greisinger, Schlagzeuger Güven Sevincli und Ralf "Banz" Heilmann an der Hammond-Orgel; im Mittelpunkt aber steht die Sängerin aus Sulzbach-Rosenberg mit Wurzeln in den USA, die im Seidel-Saal ihr Heimspiel hat. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie online auf www.nt-ticket.de. Bild: hfz