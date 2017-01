Kultur Sulzbach-Rosenberg

08.01.2017

15

0 08.01.201715

Eins hat Knappnesia- Präsident Christian Kellner seinem Amtsvorgänger Franz Kick voraus - einen fast minuziösen Terminplan beim ersten großen Faschings-Highlight. Ohne dessen genaue Einhaltung wäre das riesige Programm beim Stadt- und Inthronisationsball im Wagner-Saal nicht zu absolvieren.

Regiment übernommen

König der Löwen

Viel will er nicht reden, so der Präsident, lieber rolle er gleich den "roten Teppich" aus, damit seine Tollitäten in den städtischen Farben rot und weiß, der Elferrat und die Garden, von der Bambini-Klasse bis zur varieteereifen Showtanzgruppe einmarschieren können. Kellner meinte, dass mit den Bürgermeistern Michael Göth und Hans-Jürgen Reitzenstein, einigen Stadträten sowie dem Landtagsabgeordneten Reinhold Strobl die Politik gut vertreten sei. Auch für zahlreiche Ehrensenatoren sei der Stadtball angenehme Pflicht.In ihrer "Regierungserklärung" betonten Bastian I. und Romina I., dass es für sie eine große Ehre sei, das Regiment über das närrische Volk zu übernehmen. Bürgermeister Michael Göth stellen sie während der Faschingssaison "außer Dienst" und beurlauben ihn bis zum Aschermittwoch. Es sei ihm aber gestattet, im Reich der Knappnesia Urlaub zu machen. Gerne wollen sie den närrischen Pflichten nachkommen, betonte Romina I., jedoch mit einer Ausnahme und das sei die Zeche, die jene bezahlen sollen, die sie entdeckt hätten. Während der 5. Jahreszeit gelte Narrenfreiheit für alle Narren, keine Sperrstunden, dafür schlaflose Nächte. Alle sollten sich bewusst sein, dass ein närrisches Regiment keinen Widerstand dulde.Ihren großen Auftritt hatten die Bambini- und Kindergarde sowie Amelie, das Funkenmariechen. Im Showtanz der Kindergarde schwebten Eisprinzessinnen über das "vereiste" Parkett. Beim Südlichen Feuer, dem Showtanz der Jugendgarde, war Tanztalent Maxi der Hahn in Korb. Alljährlich wird der Sulzbach-Rosenberger Bürgermeister williges Opfer der Knappnesen, er wird entmachtet, ihm wird der Schlüssel zum städtischen Tresor abgenommen, aber das kommentierte Michael Göth gelassen mit dem Hinweis, dass eh nicht viel drin sei und wenn die Knappnesia Geld brauche, solle sie Sparkasse oder Raiffeisenbank anpumpen, deren Vertreter seien ja da.Zum neuen Ehrensenator wurde Raiffeisen-Vorstand Erich Übler ernannt, der sich im Vorfeld für sein Ehrenamt nicht lange bitten lassen musste. Tradition ist auch die Ordensverleihung an die Ehrensenatoren, wobei dem Kick Franz das Bussi der Prinzessin wichtiger war als der Orden. Fünf Monate hartes Training haben sich gelohnt, denn perfekt war der Gardetanz zu einem Classic-Medley einstudiert. Cher, Will Smith, Backstreet Boys und Mark Ronson hatte sich die Jugendgarde für ihren Showtanz ausgewählt, beim Männerballett suchte der Bauer seine Frau, verschmachtete die Heidi aus Rosenberg und griff lieber zur heißen Joana aus Berlin. "And the Oscar goes to" war das Showtanz-Motto der Garde. Damit entführten sie die Ballbesucher zu "Saturday Night", ins berüchtigte Moulin Rouge oder auf die dem Untergang geweihte Titanic.Das absolute Highlight, was die Kostüme betrifft, war "Sima - König der Löwen", denn die halbe Serengeti war offensichtlich für den Auftritt im Wagner-Saal eingefangen worden. Mit Dirty Dancing und Fame, dem Weg zum Ruhm, bewiesen die Tänzerinnen und Tänzer, welche Talente in der Herzogstadt meist im Verborgenen schlummern. Die "3 Holidays" sorgten in den Tanzrunden zwischen den einzelnen Programmpunkten, aber auch nach Mitternacht dafür, dass die Tanzfläche im Wagner-Saal immer gut gefüllt war.Arthur Troidl, der Regionalpräsident Oberpfalz in der Vereinigung Ostbayerischer Faschingsgesellschaften, sieht die Knappnesia als Aushängeschild des Verbands. "Schließlich halten die Sulzbach-Rosenberger doch schon seit Jahrzehnten das Fastnachtsbrauchtum in der Region beispielhaft aufrecht", betonte er.Das Gardeleistungsabzeichen in Bronze erhielten Zoey Bowker, Aileen Brzezina, Amelie Gross, Sarah Maul und Mia Meister. Mit dem Gardeleistungsabzeichen in Silber wurden Chiara Kederer und Romina Päßler geehrt. Gold: Jil Sommermann; Gold mit Steinen: Natalie Wonde; Gold mit Spange: Heike Gradl. Die zweithöchste Auszeichnung des Landesverbandes, den Ehrenorden, überreichte Arthur Troidl an Manuela Wonde.