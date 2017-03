Kultur Sulzbach-Rosenberg

Das renommierte Stuttgarter Kammerorchester (SKO) kommt in voller Besetzung mit 17 Streichern nach Sulzbach-Rosenberg. Die Besucher der Kammermusikreihe der Volkshochschule (VHS) Amberg-Sulzbach erwartet beim letzten Konzert der laufenden Saison also ein echter Höhepunkt. Für das Konzert in Sulzbach-Rosenberg haben die Musiker aber ein klassisch-romantisches Programm vorbereitet. Sie werden das Divertimento B-Dur KV 317 von Wolfgang Amadeus Mozart spielen, außerdem Josef Haydns Konzert für Violoncello und Orchester C-Dur und Peter Tschaikowskys Streicherserenade C-Dur op. 48. Termin ist am Mittwoch, 29. März, um 20 Uhr im Konzertsaal der Berufsschule Sulzbach-Rosenberg, Neumarkter Straße 10. Beginn ist um 20 Uhr. Karten gibt's im Vorverkauf bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, bei der "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", im Internet auf der Seite www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen in der Region. Bild: hfz