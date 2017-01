Kultur Sulzbach-Rosenberg

18.01.2017

"Tradition mit Zukunft - ein liberaler Wert?" Das Magazin der Stipendiaten und Altstipendiaten der "Friedrich-Naumann-Stiftung" setzte sich mit dem Thema Tradition in seiner aktuellen Ausgabe auseinander.

Svenja Schnepel (25), die seit 2011 bei der Rosenberger Kirwa mit ihrem Freund Moritz Pöllath den Kirwabaum austanzt, reichte einen eigenen Debattenartikel ein, der auf die Oberpfälzer Kirwa-Kultur Bezug nimmt. Im Gespräch mit der SRZ erklärte die Studentin der Fächer Germanistik und Geschichte an der Uni Münster, dass sich das Magazin frei von der Parteipolitik dem Gedanken annahm, wie die Ideen des Liberalismus mit der vermeintlich konservativ behafteten Tradition zu vereinbaren seien oder nicht. "Als ich den Aufruf las, musste ich gleich an die Rosenberger Kirwa denken, weil sie eine sehr schöne gelebte Tradition hat", informiert die Autorin. In dem Artikel verknüpft sie akademische Überlegungen über Tradition mit Praxiserfahrungen aus der Oberpfalz: "Das Wissen über seine Herkunft und ein gewachsenes Zugehörigkeitsgefühl sind wichtige Voraussetzungen für die Entwicklung einer stabilen Identität sowohl eines Individuums als auch eines Kollektivs. Vielleicht sind die derzeitigen gesellschaftlichen Entwicklungen in der westlichen Welt auch als Ausdruck einer Suche nach Orientierungsstrukturen im Zusammenhang mit Traditionsverlust zu interpretieren."Als Fazit betont sie den "gestalterischen Charakter von Traditionen als Fortschrittsmotor" und empfinde es als Verlust, wenn Traditionen statisch und verstaubt konserviert werden würden. Gerade die Lebendigkeit der Rosenberger Kirwa-Gemeinschaft ist für sie ein Beweis, Traditionen auch in Zukunft wertzuschätzen und zu leben.